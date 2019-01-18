В Ленобласти на трассе столкнулись четыре легковушки с лесовозом: один человек погиб

Жители Петербурга и Ленобласти три часа не могли проехать по трассе А114 на участке Ладога-Тихвин. Авария произошла рядом с поселком Горка Воскресенская. 45-летняя водитель Лады Гранта пошла на обгон, выскочила на встречку и на скорости влетела в груженный лесовоз "Вольво", а потом следом в грузовик МАN. Удар был такой силы, что лесовоз развернуло на 90 градусов. В итоге неуправляемый "Вольво" влетел в еще две машины: Volkswagen Touareg и Ладу Калина.

- Женщину водителя вырезали из машины, - рассказывают очевидцы. - Лесовоз встал поперек дороги. Легкие повреждения у еще трех автомобилей. Движение перекрыто полностью.

В аварии погиб пассажир Лады, еще двое пострадали Фото: ДТП и ЧП Петербурга

Водитель Лады Калина и ее 14-летняя пассажирка получили серьезные травмы и были госпитализированы в тяжелом состоянии. Сейчас ими занимаются врачи.

- Еще один пассажир Гранты погиб на месте, - сообщают в УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. - Его личность устанавливают силовики.

К слову, лесовоз польностью перекрыл трассу на несколько часов. Из-за этого образовалась километровая пробка.

Из-за ДТП образовалась огромное пробка Фото: ДТП и ЧП Петербурга

- Стоим тут три часа, - делится один из водителей. - Мешают машины, проехавшие к месту ДТП. Они в итоге встали в два ряда. Пришлось ждать рабочих. Чтобы вытянуть лесовоз, его пришлось разгружать.

Сейчас в аварии разбираются сотрудники ГИБДД.