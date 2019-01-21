Коммунальщики устроили «снежные войны» в Петербурге

Обилие снега в Петербурге в январе практически сковало город. При этом ресурсов для его уборки явно не хватает, поскольку на улицах лежат огромные сугробы, которые дорожники не успевают вывозить. Не зная, куда девать снег, коммунальщики устроили свои войны за территорию. В официальной группе пресс-службы Центрального района Северной столицы в воскресение, 20 января, появилось видео. Петербуржец жалуется на то, что дворники соседнего элитного дома перекидывают снег в их двор.

- Примите, пожалуйста, меры к УК в МКД по адресу Шпалерная, 52Б. Это «элитный» дом, который снег со своей территории перекидывает в наш двор. Это просто свинство, как минимум. Они весь снег собирают к забору и потом перекидывают снегоуборщиком под окна нашего дома, - написал возмущенный житель Центрального района Петербурга.

На видео, которое возмущенный петербуржец предоставил на обозрение, дворник расчищает с помощью снегоуборщика парковку огороженного высоким забором двора, в котором стоят пятиэтажные дома. Снег пролетает через решетку и образует сугробы в соседнем дворе, засыпая протоптанные дорожки. В то время как один двор становится чистым, второй зарастает сантиметрами снега, детская площадка еле видна из-за сугробов.

"Снежные войны" коммунальщиков в Петербурге .

Возмущенный петербуржец решил выяснить у дворника, зачем он убирает так, что вредит людям соседнего дома. На этот вопрос работник ответить толком не смог, а продолжил чистить снег, согласно своим инструкциям. По всей видимости, проблема в том, что в городе не успевают вовремя везде вывозить снег. Поэтому коммунальщики и устроили такую «войну», перекидывая надоевшие сугробы друг другу под окна.

В социальной сети пресс-служба Центрального района никак не отреагировала. Надеемся, на Шпалерную уже отправили пару машин, чтобы раскопать дворы.