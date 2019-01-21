Беглов направил в ЗакС список кандидатов на должности вице-губернаторов Петербурга

В Петербурге продолжаются кадровые изменения. Утром в понедельник, 21 января, временно исполняющий обязанности губернатора города на Неве Александр Беглов представил в Законодательное собрание список кандидатур на должности вице-губернаторов Северной столицы. В него вошли шесть имен.

- ЗакС Петербурга рассмотрит шесть кандидатур и примет решение о согласовании данного списка, - говорится на сайте Смольного.

Так, возглавлять администрацию губернатора градоначальник предложил Любови Совершаевой, которая с ноября 2018 года является начальником аппарата губернатора. Также в ее обязанности будет входить координация и контроль деятельности комитета по информации и связи, комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики, а также взаимодействие с общественностью и СМИ.

Экономическими и стратегическими вопросами, а также землей предложено заняться Евгению Елину, советнику губернатора по вопросам финансов. Вице-губернатором по капитальному строительству и градостроительству в целом может стать Николай Линченко. Пост главного по инвестиционной политики и транспорта Петербурга вероятно займет чиновник из Калининградской области Эдуард Батанов. Владимир Княгинин представлен на должность вице-губернатора профессионального образования, а Максим Шаскольский должен стать ответчиком за энергетику и тарифное регулирование.

Почти все кандидатуры уже работают в новой команде Александра Беглова с ноября 2018 года. В скором времени ЗакС примет окончательное решение о том, кто станет новыми вице-губернаторами.