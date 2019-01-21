2019-01-21T09:49:05+03:00
Общество

Как снизить налоги и обезопасить бизнес

Форум для предпринимателей пройдёт в Петербурге 20 и 21 февраля
Илья КРУШЕВСКИЙ
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Слушателям расскажут, как обезопасить дело от неправомерных действий налоговых и правоохранительных органов. Фото: предоставлено организаторами.Слушателям расскажут, как обезопасить дело от неправомерных действий налоговых и правоохранительных органов. Фото: предоставлено организаторами.
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Эксперты и специалисты в юридической и налоговой сферах расскажут 800 предпринимателям, финансовым директорам и бухгалтерам о безопасных и законных способах снижения налогов и вывода активов. Цель бизнес-форума от компании Business Life — не обрисовать картину в общих чертах (и тем самым попросту напугать), — а предоставить слушателям четкую пошаговую программу действий, как обезопасить дело от неправомерных действий налоговых и правоохранительных органов.

ЧТО РАССКАЖУТ

Как поступить с НДС

И как снизить его в условиях тотального контроля со стороны государства.

Что делать с банковским беспределом

Как избежать блокировки пластиковых карт и расчетных счетов.

Стратегия 2019-2020

Когда придётся отказаться от нелегальных каналов для оптимизации НДС.

Что делать конкретно вашему предприятию

Получите эффективные и краткие шаги для анализа ситуации в своем бизнесе.

Форум от Business Life — это персональный подход к каждому бизнесу. Фото: предоставлено организаторами.

Форум от Business Life — это персональный подход к каждому бизнесу. Фото: предоставлено организаторами.

СПИКЕРЫ ФОРУМА

Павел Астахов — один из самых титулованных и признанных адвокатов страны, основатель собственной коллегии, который занимается юридической практикой с 1991 года. Среди его клиентов — известные российские и зарубежные миллиардеры, звезды шоу-бизнеса, владельцы среднего и крупного бизнеса.

Михаил Хазин — экс-заместитель начальника Экономического управления в Администрации Президента Российской Федерации, а также президент Фонда экономических исследований Михаила Хазина. Работал президентом компании экспертного консультирования «Неокон», где занимался стратегическим прогнозированием и GR.

Дмитрий Шумейко — руководитель группы компаний «АудитФинанс» с 15-летним опытом в налоговом консультировании. Сэкономил клиентам 700 миллионов рублей на налогах и взносах, сохранил 500 миллионов излишне начисленных налогов и в два раза сократил им расходную часть по страховым взносам.

Марат Саид-Галиев — практикующий консультант и предприниматель, в портфолио которого более 70 успешно реализованных консалтинговых проектов. Вытаскивал с самого дна несколько бизнесов с долгами более восьми миллионов долларов.

Узнать подробности можно на сайте форума.

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