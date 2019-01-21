Глава Комитета по молодежной политике Смольного Юлия Аблец: Моя задача - вернуть Петербургу статус кадровой столицы

После недавних перестановок в Смольном Комитет по молодежной политике вместо Ренаты Абдулиной возглавила 35-летняя петербурженка Юлия Аблец. В команду действующего губернатора Северной столицы она вошла с первых дней в качестве советника. В эфире Радио «Комсомольская правда в Петербурге», мы поговорили с Юлией о том, каким будет общение между городом и молодежью, почему петербургская молодежь особенная и зачем участвовать в конкурсе «Лидеры России».

- Как вы думаете, почему именно вас выбрали на должность руководителя Комитета по молодежной политике?

- Для Петербурга сейчас очень важно развитие. А для развития главное - это люди, которые будут двигать его вперед. Поэтому городу нужны социальные лифты. Нужно сформировать постоянно действующую систему, для того чтобы наши молодые и способные горожане могли развиваться, двигаться вперед и расти вместе с городом. А формирование системы социальных лифтов, кадровых резервов - это ровно то, чем занимаются специалисты по управлению человеческим капиталом и в частном секторе, и на государственной службе. И к специалистам по управлению персоналом в том числе и я отношусь. Это первый фактор.

Конечно, помог и конкурс «Лидеры России», в котором я в прошлом году победила. Однако несмотря на это, предложение, которое поступило от Александра Дмитриевича Беглова, было для меня неожиданным, но очень приятным. И он сам стал одним из ключевых факторов выбора для меня, потому что Александр Дмитриевич - мудрый руководитель, который умеет слушать и слышать своих подчиненных, умеет воодушевлять, умеет направлять фокусные вопросы, которые важны сейчас для города и на которые нужно обратить внимание в первую очередь. В данном случае наш выбор был обоюдным.

- То есть вы HR-специалист по управлению людьми?

- Именно так. Настоящий HR-специалист не управляет людьми, а создает условия, в которых люди могут достигать результата. Ищет точки эффективности, которые помогают людям давать результат.

- По образованию вы еще юрист. Как вам это помогает в работе?

- Да, я горжусь своим образованием. Юриспруденция учит тебя работать с информацией, учит выделять главное, учит формулировать смыслы, которые есть в информации. Помимо этого, она учит взаимодействовать с совершенно разными людьми. Находить точки соприкосновения, взаимные интересы. Выявлять и реализовывать потребности тех людей, с которыми ты работаешь. Поэтому уверена, что мое образование в новой работе также очень поможет.

- Какие полезные знакомства дали вам участие и победа в конкурсе «Лидеры России»? Стоит ли молодым пробовать себя в этом конкурсе?

- Пробовать, конечно, стоит. Это возможности, а возможности нельзя упускать. Если о полезных знакомствах, то для меня это в первую очередь обмен с людьми опытом, информацией, идеями. Все участники конкурса, с которыми мне удалось познакомиться, обладают феноменальной энергией, обладают огромным опытом. И они в хорошем смысле неуспокоенные и готовы что-то делать, что-то менять. Для себя, для своих семей, для страны. Организаторы конкурса - это тоже очень интересные люди, которые уделяли конкурсантам много внимания. Они нас воодушевляли, поддерживали. Это был хороший позитивный заряд.

Кстати, Александр Дмитриевич в этом году будет наставником конкурса. А это значит, что из победителей он выберет себе наставляемого. Поэтому петербуржцы, конкурсанты, у вас есть шанс получить в наставники такого мудрого человека и вместе с ним реализовывать проекты, развивать себя. И все это делать на благо Петербурга.

- Люди какого возраста могут принять участие в конкурсе?

- В конкурсе достаточно широкие возрастные рамки, поэтому нужно знакомиться с правилами, участвовать. Тем более что сейчас он поводится на постоянной основе. Есть многоступенчатая система дистанционного отбора. Затем проходят полуфиналы. В Петербурге полуфинал мы ждем в начале февраля.

- Что нужно для участия в конкурсе? Ощущать себя лидером в чем-то?

- Если технически - то только заполнить анкету и подать заявку. Ну а мотивы, наверное, у каждого свои. Для кого-то важен соревновательный эффект. Кто-то хочет благодаря конкурсу заявить о себе, о своих инициативах. Кто-то хочет познакомиться с интересными людьми.

- В какой момент вы начали ощущать себя лидером?

- Мне кажется, я жила с этим ощущением. Но лидерство - это не пустой звук. Ты берешь на себя ответственность. Лидерство - это про то, что ты можешь ставить цели и последовательно двигаться к их достижению. Ты можешь формировать вокруг себя команду единомышленников, которые готовы вместе с тобой идти к тем целям. К слову, Александр Дмитриевич сейчас поступает точно так же. Он формирует команду людей, которые готовы вместе с ним двигаться к тем целям, которые он озвучивает.

- Вы родились и выросли в Ленинграде и Петербурге. Петербургская молодежь - особенная, это очевидно. На ваш взгляд, чем она отличается от ростовской, например?

- Я думаю, что в первую очередь разница петербургской молодежи и молодежи других регионов обусловлена уникальными условиями, сформированными уже сейчас в Петербурге. Это и особенная образовательная платформа с уникальными учебными заведениями и в высшей школе, и в средней, и в системе дополнительного образования. Это система продвижения возможности в искусстве и спорте. Для меня главное качество, которое отличает петербургскую молодежь, - это очевидное стремление к созидательной деятельности.

Есть и другой очень интересный фактор: Петербург выступает магнитом для жителей других регионов России и даже стран. Из них к нам приезжает учиться много студентов. Для нас это определенный вызов, потому что нужно уметь работать с такой разнообразной средой. А с другой стороны, это и наша возможность: чем более разные люди есть в нашей большой городской команде, тем больший потенциал скрыт внутри этой команды.

Поэтому одна из задач, которая стоит передо мной, - это укрепить и вернуть Петербургу статус кадровой столицы. Не только для себя, но и для всей страны.

- Возможно ли сотрудничество молодежи с Комитетом по молодежной политике без политической составляющей?

- Конечно, наши двери открыты. Любые инициативы тех, кто хочет делать город и среду, в которой он живет лучше, мы рассматриваем. И вместе готовы их реализовывать в нашем городе.

- Конечная цель - изменить мир или изменить человека?

- Изменить город. Сделать так, чтобы здесь хотелось жить, работать, чтобы Петербург был комфортен для каждого горожанина, и молодого человека в том числе.

- Вы сами относитесь, как я понимаю, к поколению У. Охарактеризуйте его.

- Одно из основных качеств, которое нас отличает, - это поиск смысла в жизни и желание самореализоваться. Оставить след после себя. Кроме того, мы ищем баланс в жизни. Мы хотим наполнить ее продуктивным трудом, который приносит результат, который ты можешь видеть. С другой стороны, мы хотим жить полной жизнью, общаться, развлекаться. Это тоже важно. И это помогает тебе в развитии.

Для разных поколений молодежи есть один тренд - это готовность неоднократно совершать переворот в своей жизни. Современная молодежь готова делать выбор пути развития несколько раз в своей жизни. Она не выбирает профессию раз и на всю жизнь. Она постоянно учится. Непрерывные дороги возможностей и пути самореализации - это мы и хотим делать и развивать в Петербурге. Ни в коем случае не указания, не патронат. Хочешь быть предпринимателем - вот твой вариант. Хочешь заниматься спортом? Вот системы, в которых ты можешь это делать.

- А что такое завоевать доверие молодежи, подростков?

- Каждому из нас, и тем более подростку, очень хочется, чтобы его слышали, поддерживали, поощряли, понимали. И ребята ищут этой поддержки. Молодежь не хочет быть пассивным наблюдателем, есть масса ребят, которые озвучивают свои инициативы и по благоустройству, и по экологическим акциям, и по молодежному самоуправлению. Они хотят участвовать в принятии решений в области развития города. Мы будем стимулировать ребят в этом направлении и показывать им эти дороги. Открывать двери социальных лифтов, которые должны появиться в нашем городе.

- Что будет делать комитет, чтобы быть достаточно открытым?

- В городе уже есть много форм для открытого взаимодействия с молодежью. Проводятся форумы, встречи. Будем развивать эти площадки. Будем делать это в неформальной обстановке, чтобы диалог мог быть максимально открытым. Кроме того, будем развивать общение в цифровом пространстве. Поскольку и ребята, да и мы с вами, давайте скажем честно, уже проводим там большую часть времени.

- Как вы считаете, возможно ли ограничить каким-то образом Интернет и будет ли это полезно для современной молодежи?

- Думаю, что запреты вообще очень плохо работают. И тем более с молодежью.

- Появятся ли в городе новые фестивали, новые культурные традиции для молодежи?

- Я думаю, да. Но мне нужно некоторое время, чтобы мы могли перейти к конкретным предложениям для города и молодых петербуржцев.

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