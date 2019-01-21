«Провели беседу с дворником»: В Петербурге разрешили «снежную войну» в соседних дворах

Снег, снег, снег. На протяжении всего января Петербург ведет нешуточную борьбу со стихией. В схватке с зимой сошлись коммунальщики и дорожники, а на помощь им поспешили «лопаты Беглова». За ситуацией с уборкой города действующий губернатор следит лично. Но снега в городе так много, что его в прямом смысле некуда девать: пункты утилизации забиты.

Тяжело и дворникам. Места, куда можно счищать снег во дворах и на тротуарах, все меньше и меньше. Из-за этого в центре Петербурга даже разыгралась «война». Черная кошка пробежала между жителем одного из домов на Шпалерной и дворником, который убирал территорию соседнего элитного ЖК. Теперь ситуацию разрешила администрация Центрального района.

"Снежные войны" коммунальщиков в Петербурге .

Напомним, петербуржца возмутила картина, которую он увидел из своего окна. Убирая двор соседнего дома, работник нашел хитрый способ избавиться от снега. Через разделяющий территории заборчик он перебрасывал его с помощью снегоуборочной машинки поближе к другому дому. Пока один двор становился чище, а второй зарастал сугробами, петербуржец заснял эту картину. И не просто поделился видео в соцсети, а обратился сразу же на официальную страницу пресс-службы Центрального района.

– Это просто свинство, как минимум. Они весь снег собирают к забору и потом перекидывают снегоуборщиком под окна нашего дома, – написал петербуржец в соцсети.

И попросил администрацию района принять меры. Реакция не заставила себя ждать.

– Мы уже разобрались с этим вопросом. Никаких «коммунальных войн» нет. Мы уже провели беседу с работниками, чтобы они взаимно уважали труд. И не складировали снег на соседней территории, – рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе Центрального района.

На первый раз обошлись серьезным разговором с дворником. Теперь «обиженный» двор расчищают другие работники.

– Это человеческий фактор. Получилось, что кто-то из дворников неответственно подошел к своей работе. Конечно, весь снег, который попал в соседний двор, подведомственная ЖКС почистит, – добавили в пресс-службе Центрального района.