Птичий переполох: в Петербурге предложили перекрасить чаек в цвета триколора

Проект «Твой бюджет» в Смольном запустили в 2016 году. Объяснили – это нужно для того, чтобы горожане сами могли подсказать, как можно сделать жизнь в Петербурге лучше. Суть очень проста: районам выделяют определенную сумму денег на реализацию «народных» идей. А специальная бюджетная комиссия определяет, какая из них достойна быть воплощенной в жизнь.

За эти годы было много достойных идей: проект по избавлению крыш от сосулек, пункты обогрева для бездомных, велодорожки, благоустройство ряда парков и скверов, в том числе Соляного сада и сквера Виктора Цоя. Были и необычные предложения, например, купить слона для Ленинградского зоопарка.

В этом году проект только стартовал. Но одна из поданных заявок по оригинальности, пожалуй, превзошла все, что были и, наверное, будут. Ко Дню ВМФ один из неравнодушных горожан предложил… перекрасить чаек. Не просто так, как придется, а в цвета российского флага. Уточним, речь идет вовсе не о каких-то статуях или скульптурных группах. А о самых обычных пернатых, которые живут на прибрежных территориях Васильевского острова. Только сначала их всех надо посчитать и окольцевать.

«В эстетических целях треть чаек будет покрашена в красный цвет, треть – в синий, и треть останется исходного, белого, цвета, - сказано в описании проекта. - Возможен вариант с отказом от красного цвета и покраской части чаек в синий цвет, что будет символизировать цвета Андреевского Флага. Эстетический эффект от столь большого количества птиц, кружащих над городом в ходе морского парада на фоне кораблей, будет максимален.

- Но они же не выживут после такого! – наверняка сейчас воскликнули большинство наших читателей. Автор идеи все продумал.

«Принципиально использование экологически чистых красителей, - пишет он. – Возможно, стойких пищевых, которые не нанесут вреда птицам».

По словам активиста, к концу осени чайки полиняют и снова станут привычного серо-белого цвета. При этом удастся снизить количество птиц в городе. Это автор заявки называет своего рода «побочным эффектом».

«Учеными установлено, что стайные птицы избегают своих собратьев, имеющих неестественный для популяции цвет, - пишет он. - Логично предположить, что выкрашенные в красный и синий цвет чайки не будут участвовать в ежегодном сезонном размножении, что даст возможность гуманно сократить численность этих птиц-вредителей на территории Санкт-Петербурга естественным путем».

Деньги на эту идею, впрочем, просят вполне серьёзные – пять миллионов рублей. Для сравнения, на обустройство «шахматного» сквера в центре Петербурга выделили 500 тысяч рублей.

К сожалению или к счастью, появление заявки на сайте вовсе не означает немедленное выделение денег на реализацию идеи. Она сначала должна пройти жеребьевку в своем районе, затем – если рубеж будет пройден – проект отправят на экспертизу в профильный комитет ЗакСа. И только в июне возможно выставят на голосование бюджетных комиссий.

Автор заявки – местный житель Михаил Кормин. Он позиционирует себя, как архитектор социальных проектов.