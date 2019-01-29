2019-01-29T14:13:34+03:00
Происшествия

В Новгородской области второклассник утонул в канализационном коллекторе

Трагедия произошла в центре поселка Волот. Люк был открыт.
Елена БЕЗГОДОВА
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Мальчика нашли вечером в канализационном коллекторе.Мальчика нашли вечером в канализационном коллекторе.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Вчерашним вечером поселок Волот Новгородской области облетела страшная новость. Пропавшего 28 января второклассника Володю нашли мертвым. В понедельник 8-летний школьник пропал по дороге домой. Шел по центральной улице поселка и как сквозь землю провалился! Полдня Вову искали всем миром. После полудня, около 14 часов, ребенка видели рядом с Дворцом культуры. Оказалось, что именно здесь мальчишка угодил в открытый канализационный люк, откуда не смог выбраться.

Вова старший ребенок в семье. Помимо него супруги Олег и Екатерина воспитывают еще троих детей. Знакомые семьи говорят, что мальчик рос веселым и жизнерадостным. Поэтому никто не может поверить в то, что ребенка больше нет. Днем 28 января после уроков мальчик собрал свой портфель и пошел домой. Спустя несколько часов его найдут в открытой канализационной яме.

Володя пропал 28 января. Фото: Личный архив героя публикации

Володя пропал 28 января.Фото: Личный архив героя публикации

- Яма была заполнена водой, - рассказали в Следственном комитете Новгородской области. - По предварительным данным, ребенок погиб от утопления.

Как Володя упал в открытый люк и почему яму в центре поселка никак не оградили? Ответ на этот вопрос должны получить следователи.

В поселке вину за случившееся уже возложили на местную власть. На момент выхода материала получить официальный комментарий главы поселения получить не удалось.

- У нас в Волоте таких ям открытых и люков тьма и все остается без наказано, - рассказывают местные жители. – рано или поздно трагедия должна была произойти.

В этой яме обнаружили погибшего мальчика. Фото: СУ СК РФ по Новгородской области.

В этой яме обнаружили погибшего мальчика. Фото: СУ СК РФ по Новгородской области.

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