«В ситуации любой раздвигайте ляжки»: Шнуров высмеял шпагаты Волочковой

Петербургский музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вновь представил подписчикам в «Инстаграм» поэтические строки. На этот раз стихотворение, которое опубликовано в соцсети вечером 21 января, посвящено российской балерине Анастасии Волочковой и ее знаменитому шпагату. Шнур, в присущей ему колкой манере, советует всем не особо талантливым людям публиковать фотографии, как у балетной дивы. Якобы, это принесет много популярности в соцсетях.

Кто талантом небогат,

Ну, а че такого?

Делайте везде шпагат,

Как Н. Волочкова.

Зашумит и вам прибой.

Бросьте мысли тяжки.

В ситуации любой

Раздвигайте ляжки.

На лице, - мерси баку,

Ленточка на пи**ке.

К вам рекою потекут

Лайки и подписки, - представил три четверостишья Шнур в «Инстаграм». (орфография сохранена).

К стихам музыкант добавил фотографию, пытаясь пародировать Волочкову. На снимке Шнуров сидит возле голубого бассейна, раздвинув ноги в разные стороны. За спиной у него прекрасный морской вид с белым песочным побережьем. Шпагат Шнура, конечно, не дотягивает до балерины. Но нет предела совершенства.

Фото: instagram.com/shnurovs

Шпагат Волочковой действительно стал уже чуть ли не более популярным, чем сама балерина. Не редко она публикует в соцсетях фотографии, на которых демонстрирует не только свою мастерскую растяжку, но и довольно откровенные наряды. Например, маленькие бикини или банное полотенце.