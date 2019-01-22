2019-01-22T10:51:08+03:00
Звезды

«В ситуации любой раздвигайте ляжки»: Шнуров высмеял шпагаты Волочковой

Лидер группы «Ленинград» посвятил свои новые колкие стихи в «Инстаграм» российской балерине
Лилия КОЗЛОВА
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Сергей Шнуров высмеял в стихах шпагат ВолочковойСергей Шнуров высмеял в стихах шпагат ВолочковойФото: Артем КИЛЬКИН
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Петербургский музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вновь представил подписчикам в «Инстаграм» поэтические строки. На этот раз стихотворение, которое опубликовано в соцсети вечером 21 января, посвящено российской балерине Анастасии Волочковой и ее знаменитому шпагату. Шнур, в присущей ему колкой манере, советует всем не особо талантливым людям публиковать фотографии, как у балетной дивы. Якобы, это принесет много популярности в соцсетях.

Кто талантом небогат,

Ну, а че такого?

Делайте везде шпагат,

Как Н. Волочкова.

Зашумит и вам прибой.

Бросьте мысли тяжки.

В ситуации любой

Раздвигайте ляжки.

На лице, - мерси баку,

Ленточка на пи**ке.

К вам рекою потекут

Лайки и подписки, - представил три четверостишья Шнур в «Инстаграм». (орфография сохранена).

К стихам музыкант добавил фотографию, пытаясь пародировать Волочкову. На снимке Шнуров сидит возле голубого бассейна, раздвинув ноги в разные стороны. За спиной у него прекрасный морской вид с белым песочным побережьем. Шпагат Шнура, конечно, не дотягивает до балерины. Но нет предела совершенства.

Фото: instagram.com/shnurovs

Фото: instagram.com/shnurovs

Шпагат Волочковой действительно стал уже чуть ли не более популярным, чем сама балерина. Не редко она публикует в соцсетях фотографии, на которых демонстрирует не только свою мастерскую растяжку, но и довольно откровенные наряды. Например, маленькие бикини или банное полотенце.

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