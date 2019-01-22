«Музыка в Темноте. Весна» в Театре «Мюзик-Холл»

В первый день весны автор идеи и музыкальный руководитель проекта Евгения Зима вместе с артистами шоу зажгут весенние звезды в театре «Мюзик- Холл».

Невероятное мультимедийное шоу и танец сольются воедино под бессмертные произведения мировых классиков. В полнейшей темноте зритель погрузится в удивительную атмосферу мира музыки Вивальди, Баха, Верди, Беллини, Форе, Равеля, Пьяццоллы, а также лучшего из мира неоклассики и джаза.

Весенняя программа «Музыка в темноте» подарит встречу с лучшими оперными голосами Михайловского и Мариинского театра, а Камерный оркестр "Виртуозы Петербурга" - исполнит новую программу в полной темноте.

История проекта началась два года назад. В 2016 году в Петербургском планетарии под руководством Евгении Зимы. Сочетание мультимедийных технологий и отличного от привычного понимания исполнения классических музыкальных произведений сразу привлекло внимание ценителей классической музыки и поклонников современных технологий.

В сравнении с первоначальным вариантом в петербургском планетарии, новая программа кардинально выросла в техническом аспекте: переосмыслен инструментарий, визуальный контент, более эффектным стало сценическое воплощение.

Европейская премьера этого мультимедийного шоу состоялась в Риге 4 ноября 2017 г. В течение 2018 года шоу успешно гастролировало по России, Европе и странах Балтии, собирая аншлаги, и тысячи восторженных отзывов.

Встретим весну вместе на незабываемом шоу «Музыка в темноте. Весна»!