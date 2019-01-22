«Никто кроме нас»: Петербуржец предложил соседям топить снег дома

Зима 2019 года запомнится жителям Петербурга снегом. Огромные сугробы на каждом шагу выстраивают ледяные стены на улицах. Петербуржцы жалуются друг другу на плохую уборку дворов, скользкие дороги и трудности с поиском парковочного места. Но некоторые граждане решают взять ситуацию в свои руки. Как говорилось в романе Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев»: «спасение утопающих - дело рук самих утопающих». Житель города Кудрово Ленобласти Павел предложил свой способ борьбы со снежными завалами.

- Ехал с работы и увидел самосвал, наполненный снегом. Думаю, зачем он его на район везет, ведь и так из-за снега мест для парковки стало меньше. Грузовик исчез из виду, а я, проезжая под рамкой ограничения высоты в 2,5 метра понял, что в Кудрово не собирают и не вывозят снег, потому что технике просто напросто не проехать, ни туда, ни обратно, - написал житель города в соцсети.

Немного подумав, как же спасаться тогда от снежного коллапса, молодой человек решил, что пора брать дело в свои руки. Он стал помогать коммунальным службам, жителям Кудрово и самому себе растапливать зимние осадки. Схема очень простая – каждый раз, когда петербуржец выносит из дома мусор, то на обратном пути прихватывает ведро снега. Вариантов, как растопить его в квартире уже очень много: в душе, в раковине, унитазе, либо оставить таять в ведре.

Петербуржец забирает по ведру снега с улицы домойФото: СОЦСЕТИ

Однако многие петербуржцы в сети подняли на смех такое предложение неунывающего мужчины. Кто-то посчитал, что это просто шутка, а некоторые решили, что молодой человек уже просто сошел с ума от снега. Но были и те, кто поддержал инициативу и даже предложил свои варианты.

- Строительный фен или пушку на улицу поставить, удлинитель и вперед. Быстрее будет. А можно еще вывозить снег по чуть-чуть на машине за пределы Кудрово, - стали перебирать предложения петербуржцы. – Выходим все дружно и едим снег, помогаем коммунальщикам.

Женщины вспомнили, как можно полезно использовать талую воду дома. Такая вода очень полезна для цветов. Если поливать ей дома комнатные растения, то они отблагодарят потом красотой.

Тем не менее, предприимчивый житель Кудрово, считает, что его способ действительно сможет помочь в борьбе со снегом. Для этого лишь надо, чтобы больше людей объединились.

Собранный на улице снег житель Кудрово топит в ваннойФото: СОЦСЕТИ

- Если все, кто выносят мусор, последуют моему примеру, то дорожная ситуация изменится в лучшую сторону, - оптимистично подытожил мужчина.

Видимо, именно такие неунывающие люди, спасут Петербург. Как минимум, своим добротой и позитивом они растопят сердца жителей города.