Искусство без пафоса

Современное искусство давно вырвалось из стен галерей на городские улицы. Перформансы, акции, стрит-арт - сложно остаться в стороне, когда экспозицией становится дорога от дома до работы. Мнения, разумеется, разнятся: одни в восторге от нарисованных баллончиком метафор, что обосновались в арках и на трансформаторных будках, другие на дух не переносят эпатажа, свойственного новым течениям. Однозначно можно судить только об одном: современное искусство завладело вниманием как своих сторонников, так и ярых противников. В этом конфликте легко дойти до уровня ток-шоу и, перекрикивая и перебивая друг друга, забыть об одном из главных назначений искусства - истинной и чистой красоте. Именно о ней говорит на своих полотнах Андрей Дубов.

- В моих работах нет остро- социального пафоса, - отмечает художник. На его картинах живут простые, понятные и близкие каждому темы. Семейные сцены, быт, портреты... Последние он никогда не пишет на заказ, изображая только близких. Многие из произведений мастера выполнены в сдержанных, даже скупых тонах.

Выставка Андрея Дубова откроется в Русском музее 23 января.

- Живопись отражает человеческие качества. Я скромный, - смеется Дубов.

- Дело ведь не в цвете и яркости, а в точности тона и оттенков.

И правда, автор не концентрирует внимание зрителя на яркой детали, а помещает пространство и предмет в единую плоскость, где внешне неприметные мотивы обретают новое качество - незримую гармонию на полотне.

Увидеть более восьмидесяти портретов, натюрмортов, интерьеров и пейзажей из мастерской художника можно будет с 23 января по 11 марта в Мраморном дворце Русского музея на Миллионной улице.

СПРАВКА

Андрей Игоревич посвятил живописи всю жизнь. Первый раз взял в руки палитру и кисточки в тринадцать лет, когда поступил в детскую художественную школу при Московском художественном институте имени Сурикова. А в годы учебы в Московском полиграфическом институте под руководством члена Российской академии художеств Андрея Васнецова

Дубов освоил живописную программу наставника - знаменитого художника-монументалиста, чье творчество стало ярким явлением в живописи 1960-1980-х годов. Красным штрихом на творческом пути мастера стала последовательная разработка ключевых категорий живописи: колорита, композиции и пространства. Поэтому экспозиция будет интересна не только любителям искусства, но и студентам художественных специальностей.