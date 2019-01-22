Титул «Миссис Вселенная Классик 2019» выиграла 50-летняя жительница Петербурга

Звучат фанфары и громкие аплодисменты! В Болгарии завершился конкурс красоты «Миссис Вселенная Классик 2019». А радуемся мы, потому что главный титул завоевала россиянка – Светлана Исаева из Петербурга.

- Спасибо, спасибо большое! До сих пор прихожу в себя! – ответила титулованная красавица, когда мы позвонили ее поздравить. – Но, если честно, я очень верила в победу и сделала все возможное, чтобы достойно представить свой город и свою страну.

Светлана обошла всех претенденток на звание самой-самой. Отметим, борьба была нешуточная, приехали красавицы со всего мира - 40 женщин в возрасте от 40 лет из США, Испании, Англии, Украины, Сингапура, Индии, Малайзии, России и Болгарии.

- Не представляю, как сложно было жюри выбрать одну единственную, все участницы – просто невероятные женщины, каждая достойна короны, - говорит Светлана. – Самым ярким событием стал выход в национальных костюмах. К примеру, у участницы из Скандинавии был наряд, которому около 200 лет!

Светлана выглядит роскошно! Фото: предоставлено героем публикации.

Россиянка тоже блистала на сцене. Для дефиле она выбрала образ «Хозяйки медной горы», ее костюм, расшитый яркими камнями, однозначно, впечатлил членов жюри. А на этапе, где нужно было продемонстрировать свой талант, петербурженка исполнила арию «Конте партиро» на итальянском и просто сразила всех наповал своими вокальными данными. Но это было удивительно для тех, кто не знает Светлану, а близкие в курсе, что она и чтец, и жнец, и на дуде игрец. В копилке у красавицы три высших образования, окончила консерваторию и театральную академию, участвовала и побеждала в международных творческих конкурсах, а еще у нее собственный бизнес и она занимается общественной работой. Развивает проект – реконструкция сражения Александра Невского. Организовала несколько городских фестивалей и является председателем правления Санкт-Петербургской общественной благотворительной организации культуры и искусства «Академия Странствий».

Кроме того, она состоялась как женщина - у Светланы два сына. Старшему – 22 года, младшему – 12. Мамой они, понятное дело, гордятся. Все-таки не каждый их сверстник может похвастаться родительницей, участвующей в международных конкурсах красоты. Сложно поверить, что Светлана в этом году отметит 50 лет! Согласитесь, выглядит она гораздо младше своих лет? Вот так вот подарок к юбилею. На вопрос, что Светлане помогает оставаться в прекрасной форме, она скромно отвечает: спасибо генетике и здоровому образу жизни.

- Но главный секрет – это легкое отношение к жизни!