СКА - «Динамо» Минск. Обзор, голы, статистика матча 22 января 2019 года

Есть команды в КХЛ, для которых нынешний чемпионат закончился, едва успев начаться. Минское «Динамо» из их числа. Уже к октябрю клуб из столицы Белоруссии практически лишился всех шансов на попадание в плей-офф.

Главный хоккейный болельщик этой страны Александр Лукашенко быстр на расправы. Голова канадского коуча Горди Дуайера звонко полетела на мостовую.

Выправлять курс поручили наставнику национальной сборной Андрею Сидоренко. Но переломить ситуацию и ему не получилось. «Зубры» превратились в легкую добычу для большинства соперников, лишь иногда огрызаясь неожиданными победами.

Поэтому, уже давно чемпионат проводят по принципу: «можно расслабиться, и получить удовольствие». Решать серьезные турнирные задачи им не надо. Биться можно только за будущие контракты.

Кстати, такой противник обычно и бывает очень опасен. На «расслабоне», не напрягаясь, он способен обыграть любого фаворита.

Правда, и для СКА место в турнирной таблице - давно не первоцель. Выиграть «регулярку», конечно, очень приятно. Тем более, что лидера - армейские одноклубники - в шаговой доступности. Но намного важнее Илье Воробьеву и его помощникам подвести команду в полной боевой готовности к плей-офф, который стартует через месяц.

Перерыв на звездный уик-энд позволил большой части СКА «глотнуть кислорода» перед очередной серией игр. Но не всем. Гусев, Хелльберг, Гавриков, Барабанов вместе с Ильей Воробьевым отправились в Казань, на Матч звезд КХЛ. Правда, особых лавров не снискали. Ни в мастер-шоу, ни в самих играх. Но приехали из столицы Татарстана в хорошем настроении, и видимо, передали ее оставшейся части состава.

На этот раз долгой раскачки на игру армейцам не потребовалось. Уже через 94 секунды после стартового вбрасывания первая шайба влетела в ворота гостей. Антон Белов со средней дистанции отправил шайбу «кистевым» точно в девятку.

А спустя три минуты петербуржцы удвоили преимущество - Павлу Дацюку, что поразить цель потребовалась клюшка соперника. Правда, Волшебник всегда был горазд на такие фокусы.

В двух последних домашних матчах после двух забитых голов петербуржцы сбавляли темп, и создавали себе проблемы на ровном месте - до финальной сирены. И на этот раз белорусы но время перехватили инициативу, но Игорь Шестерин и дважды перекладина выручили петербургский клуб. Чтобы окончательно «закрепить ситуацию», Александр Барабанов на 17-й минуте исполнил сольный проход в духе конкурса буллитов из Матча звезд - 3:0.

После этого результат встречи окончательно ушел на второй план. Команды стали действовать на встречных конкурсах, не особо утруждая себе тактическими схемами. Началась банальная перестрелка, где на передний план стали выходить вратари, вынужденные демонстрировать чудеса реакции.

Но в середине второго периода еще раз дрогнул голкипер динамовцев Михаил Карнаухов, не справившийся с подставлением Николая Прохоркина - 4:0. А за 1:20 до сирены на перерыв Барабанов сделал дубль, воспользовавшись идеальной передачей Андрея Кузьменко.

После этого тренерский штаб СКА бросил в бой 17-летнюю восходящую звездочку российского хоккея Василия Подколзина, догадываясь, что противник окончательно вывесил белый флаг.

Третья двадцатиминутка оказалась скупа на опасные моменты и голы. Но, минчане главной цели добились, уйдя от «баранки», и лишив девятого «сухаря» Шестеркина. Вероятно, в этот день это было единственное приятное известие для белорусского Батьки.

Следующую игру дома армейцы проведут послезавтра. В гости к ним приедет еще один клуб из ближнего зарубежья — казахстанский «Барыс». Ожидается битва лучших бомбардиров чемпионата — Никиты Гусева и канадца Найджела Доуса.

Хоккей. Регулярный чемпионат КХЛ. СКА - «Динамо» Минск

СКА (Санкт-Петербург) - «Динамо» (Минск) - 5:1 (3:0, 2:0, 0:1)

СКА: Шестеркин; Гавриков — Рундблад, Ли — Каблуков — Кетов; Хафизуллин — Земченок, Кузьменко — Бывальцев — Барабанов; Белов — Зуб, Гусев — Прохоркин — Якупов; Семин, Кручинин — Дацюк — Плотников, Подколзин

«Динамо» Мн: Карнаухов; Лисовец — Хенкель, С. Костицын — Терещенко — Когалев; Бокун — Блум, Бут — Хауден — Пулккинен; Уиркош — Евенко, Парфеевец — Ковыршин — Степанов; Знахаренко — Дроздов, Китаров — Волков — Литвинов

Первый период

Голы: 1:0 Белов (Хафизуллин, Кручинин, 01:34), 2:0 Дацюк (Кузьменко, Хафизуллин, бол., 03:27), 3:0 Барабанов (16:51)

Удаления: Командный штраф, «Динамо» (01:34 — две минуты), Кручинин, СКА (06:47, подножка — две минуты)

Второй период

Голы: 4:0 Прохоркин (Якупов, Гусев, 29:32), 5:0 Барабанов (Хафизуллин, Кузьменко, 38:42)

Удаления: Спепанов, «Динамо» (25:10, подножка — две минуты), Хенкель, «Динамо» (25:10, подножка — две минуты), Белов, СКА (26:00, бросок клюшки — две минуты),

Третий период

Голы: 5:1 Блум (Хауден, 48:01)

Удаления: Лисовец, «Динамо» (40:18, грубость — две минуты), Кетов, СКА (40:18, грубость — две минуты), Бут, «Динамо» (57:56, подножка — две минуты)

Статистика матча:

Штраф: 6 (2+2+2) — 10 (2+4+4)

17 января. Санкт-Петербург. МСРК «Ледовый дворец». 11 006 зрителей.