"Не умею столько пить и выглядеть фигово": Волочкова ответила на насмешки Шнурова в ее адрес

А ты думал, Сережа, что тебе не ответят? Держи строфы! Напомним, на днях петербургский музыкант, лидер группы «Ленинград» представил подписчикам в «Инстаграм» поэтические строки, которые посвятил российской балерине Анастасии Волочковой и ее знаменитому шпагату. Шнур, в присущей ему колкой манере, советует тем, у кого нет особых талантов, публиковать фотографии, как у балетной дивы. Якобы, это принесет много популярности в соцсетях. «В ситуации любой раздвигайте ляжки», - вот в этом предложении, собственно, весь смысл трех четверостиший. Ну а чтобы эффект был максимальный, рокер спародировал Волочкову - Шнуров попытался выполнить шпагат, раздвинув ноги в разные стороны.

Шпагат Волочковой действительно стал уже интернет-мемом. Балерина публикует в соцсетях фотографии, на которых демонстрирует не только свою мастерскую растяжку, но и довольно откровенные наряды. То она в прозрачном белье, то в одном банном полотенце, а недавно и вовсе показала всему интернету голый шпагат на снегу. Но если к этим снимкам подписчики уже вроде как привыкли, то последний пост Волочковой всех точно удивил. Она написала стихи в ответ на колкости Шнурова.

«Разводясь на всю страну,

Ну а че такова?

Делает теперь шпагат.

Как Настя Волочкова?!

Я конечно не поэт,

Как Сережа Шнуров.

Я умею пируэт

И молчать про дружбу.

Не умею столько пить

И выглядеть фигово.

Собирать охват и хайп

На стихах про Волочкову

А адрес твой-не Ленинград.ru, где я родилась, а инстаграм Анастасии Волочковой»

Анастасия уверяет, что написала эти строчки сама. Некоторые подписчики ее поддержали, написав в комментариях «Молодец, так держать!». Другие поливают балерину грязью, мол, надоела уже со своими па и глупыми постами. К слову, стих Волочковой собрал 14 тысяч лайков и 911 комментариев. А колкое произведение Шнурова 224 тысячи лайков и больше 2, 5 тысяч комментариев. Ну и кто теперь выиграл?

Напомним, это уже не первая перепалка Шнурова со звездами шоу-бизнеса и политиками в сети. Пару месяцев назад рокер препирался в стихотворной форме с продюсером Иосифом Пригожиным, а после Нового года соревновался в остроумии против депутата Государственной Думы РФ от Петербурга Виталием Милоновым. Парламентарий пригласил известного музыканта на баттл в студию радио «Комсомольская правда». Однако тот оставил вызов без комментариев.

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