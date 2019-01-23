«Комсомолка» отметит Масленицу 2019 в Петербурге в Парке 300-летия

Масленица - праздник настоящей русской души! Развеселую, шумную и вкусную традицию провожать холодную зиму любят и дети, и взрослые. Мы печем блины, зовем за стол самых дорогих и сами ходим в гости к родственникам и друзьям. И ждем весну! Конечно, настоящая Масленица не может обойтись без песен, забав, народных гуляний и главного ритуала - сжигания чучела зимы. Давайте поддержим традицию и позовем весну вместе! Приходите в последний день Масленичной недели на проводы зимы в Парк имени 300-летия Санкт-Петербурга. Обещаем, скучно не будет!

Вас будут ждать выступление творческих коллективов, конкурсы, кулачные бои, лучники, мастер-классы. И конечно, угощение: горячий чай и румяные блины. Эффектным завершением праздника станет традиционное сжигание главного символа праздника, олицетворяющего уходящую зиму.

Когда: воскресенье, 10 марта 2019 года.

Время: с 12:00 до 17:00.

Где: Парк 300-летия Санкт-Петербурга.