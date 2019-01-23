Депутаты утвердили новых вице-губернаторов

Новый год в Смольном начался с серьезных перемен. Вслед за некоторыми главами комитетов, врио губернатора Александр Беглов принялся менять сразу шесть вице-губернаторов. Своих кандидатов на эти должности градоначальник представил в минувший понедельник. А в среду новых чиновников утвердили депутаты ЗакСа. Еще раз напоминаем, какие зоны будут курировать новые вице-губернаторы:

- Любовь Совершаева – руководитель администрации губернатора. В ее зоне ответственности – межнациональные отношения, миграционная политика, молодежная политика, взаимодействие со СМИ и общественными организациями, вопросы информатизации и связи.

- Эдуард Батанов – инвестиционная политика, транспорт, развитие Арктической зоны

- Евгений Елин - экономическое развитие и стратегическое планирование, управление государственным имуществом, землеустройство и имущественные отношения.

- Владимир Княгинин - профессиональное образование, научная политика, взаимодействие с федеральными органами власти и органами власти других субъектов России.

- Николай Линченко - решение вопросов капитального строительства, архитектуры и градостроительства (за исключением вопросов формирования архитектурного облика города), выявление, учет и сохранение объектов культурного наследия.

- Максим Шаскольский – энергетика и тарифное урегулирование.

СКАЗАНО!

«Утверждение ЗакСом вице-губернаторов позволит приступить к реализации стратегических инициатив президента. Это повышение качества жизни горожан, стимулирование роста их реальных доходов, создание новых высокотехнологичных рабочих мест. Это увеличение роли науки и образования в жизни города. Это новое качество городской инфраструктуры, создание комфортной городской среды для проживания, запуск необходимых городу инвестиционных проектов. Это предпринимательство и развитие экспортного потенциала города. Это переход к цифровой экономике и поддержка предпринимательской инициативы. Это молодежная политика и ряд других направлений».

(Александр БЕГЛОВ, врио губернатора Санкт-Петербурга).