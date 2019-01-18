2019-01-23T09:44:20+03:00
Досуг

Рома Жиган пообещал «дать леща» петербуржцам

Известный рэпер стал режиссером и снял музыкальный блокбастер
Любовь Холопова
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Посмотрев это кино, вы заговорите с современным поколением на одном языке.Посмотрев это кино, вы заговорите с современным поколением на одном языке.
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Одна из самых громких премьер наступившего года состоится 22 января в 19.00 в кинотеатре «СИНЕМА ПАРК» в ТРК «Питер Радуга». На большие экраны выйдет музыкальный блокбастер BEEF: РУССКИЙ ХИП-ХОП. Первый показ фильма в Петербурге поддержат те, благодаря которым эта музыка стала культурой целого поколения в культурной столице – Оксимирон, Нигатив («Триада»), Смоки Мо и, конечно, режиссер картины Рома Жиган.

Для скандального рэпера это дебютная режиссерская работа, к которой он шел семь лет, со всей кропотливостью и тщательностью, собрав в картине голоса и истории успеха более ста самых значимых представителей жанра.

- Это не документальный фильм, это музыкальный блокбастер. Это больше, чем просто документалистика. Посмотрев это кино, вы заговорите с современным поколением на одном языке, - обещает Рома Жиган.

Рэп – это современная поэзия молодых: недовольных окружающей действительностью, протестующих и желающих выразить этот протест, а художественная форма рэпа является средством усиления смыслов.

- Нас двигало желание поднять страну с колен хотя бы в культурном плане, дав людям глоток свежего воздуха, в котором все на тот момент нуждались. Мы мечтали о том, чтобы найти хоть каких-то единомышленников нашего поколения, - говорит DaBoogieCrew.

Фильм, где встретилась целая плеяда питерских авторов хип-хопа – Oxxxymiron, DaBoogieCrew, FuzeKrec, Мистер Малой, Криминал Ма, Jambazi, D. Masta, Galat, Гарри Топор, Смоки Мо, – покажет весь путь русского хип-хопа от андеграундных выступлений и квартирников до огромных стадионов. Зрители заглянут за кулисы русского рэпа и увидят все конфликты и столкновения, поймут истинный облик жанра и ответят для себя на вопрос, как хип-хоп завоевал сердца современного поколения и стал музыкой номер один.

- Тот самый, великий и ужасный фильм, который наконец-то выйдет! От эпичности последних 10 минут фильма могут пойти мурашки! - предупреждает зрителей Oxxxymiron.

Зал «Радуги» рассчитан на 500 мест и количество билетов ограничено. Все гости гарантированно получат леща от Ромы Жигана, и рэперы в этот вечер будут раздавать автографы и делать селфи со своими фантами. Будет жарко! И тесно!

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