2019-01-23T10:15:08+03:00
Досуг

В Петербурге пройдет творческий вечер Игоря Растеряева

Поэт, музыкант и актер ждет гостей 21 февраля в петербургском концертном зале «Колизей»
Любовь Холопова
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Автор хита "Комбайнеры" - без преувеличения, один из самых искренних артистов страны.Автор хита "Комбайнеры" - без преувеличения, один из самых искренних артистов страны.
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Игорь Растеряев – настоящий «народный артист»: клипы на его песни набирают в интернете миллионы просмотров. А еще он не только замечательный певец и музыкант, но и интереснейший собеседник. На этот раз народный любимец решил порадовать поклонников необыкновенным концертом.

У зрителей, которые придут на творческий вечер Игоря Растеряева будет уникальная возможность принять участие в живом разговоре с талантливым музыкантом, задать ему вопросы и узнать много всего интересного о песнях, творчестве и жизни столь незаурядной личности. Душевные разговоры, занимательные истории будут чередоваться с любимыми песнями под неизменную гармонь «Чайку».

В творческой и дружественной атмосфере, в камерной обстановке уютного зала «Колизей», Игорь Растеряев зазвучит для вас по-особенному. Не пропустите!

Начало в 19:00

Билеты можно приобрести здесь.

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