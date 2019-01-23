2019-01-23T10:49:53+03:00
Происшествия

Дерзкая кража ноутбука за 105 тысяч рублей в Петербурге попала на видео

Днем во вторник, 22 января, участники кражи отвлекли продавца и увели у него из под носа дорогой товар
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге двое украли дорогостоящий ноутбук из магазина Фото: Скрин-шот видеоВ Петербурге двое украли дорогостоящий ноутбук из магазина Фото: Скрин-шот видео
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В Петербурге двое граждан продемонстрировали свое мастерство кражи. Прямо посередине дня во вторник, 22 января, мужчина незаметно вынес из магазина цифровой техники ноутбук, стоимостью в 105 тысяч рублей. В то время как один человек отвлекал продавца, усыпляя его бдительность, второй дерзко забрал дорогостоящий товар, спрятал его под куртку и был таков.

- Камера видеонаблюдения засняла кражу игрового ноутбука Xiaomi за 105 тысяч рублей. Инцидент произошел около трех часов дня 22 января в магазине «Техномакс» ТРК «Атмосфера», который находится возле станции метро «Комендантский проспект» в Приморском районе Петербурга, - рассказали очевидцы «Комсомольской правде в Петербурге».

Один из продавцов магазина отправился на обед. В торговом зале осталась только одна сотрудница. По всей видимости, магазинные воришки именно этот момент и выжидали. Как только девушка осталась одна, первый мужчина подошел к ней и начал расспрашивать про товары в зале, задавать вопросы, отвлекая внимания от того, что происходит в зале. Специально отведя консультанта в сторону, мужчина продолжал беседу.

В это время его товарищ аккуратно подошел к стоящим на столах ноутбукам. Выбрав самый дорогой, он аккуратно снял сигнализацию с корпуса компьютера так, чтобы она не среагировала и не запищала, закрыл крышку, быстро скрыл его себе под куртку и стремительно вышел из магазина. Кража произошла так быстро, что продавец даже не успела опомниться.

Кража игрового ноутбука Xiaomi попала на видео.

Вполне возможно, что эти двое периодически захаживают в цифровые магазины, высматривая моменты, когда персонала станет поменьше в зале, чтобы воспользоваться такой возможностью. По всей видимости, злоумышленников уже разыскивает полиция Петербурга.

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