Камнем по гололеду: Петербург обрабатывают гранитной крошкой

Мелкие частички камня размером от одного до трех миллиметров – гранитная крошка. Добывают ее на карьерах в Ленобласти и вот уже несколько лет кряду каждую зиму везут в Петербург, чтобы бороться с гололедом. Используют ее в первую очередь в пригородных районах, а также – местами – в центре города. За последние дни уже посыпаны Невский и Литейный проспекты, Кирочная улица – на это ушло порядка 150 тонн. В среду, 23 января, дорожники – по просьбе горожан – работали на Малой Конюшенной улице. На очереди Петроградский и Василеостровский районы.

- Мы обработаем тротуары по основным магистралям, - рассказал журналистам глава комитета по благоустройству Владимир Рублевский.

Чиновники рассказали, зачем посыпают дороги гранитной крошкой.

Среди них Каменностровский проспект, оба Больших проспекта – и на Петроградке, и на Васильевском. Там же обработают Средний проспект. Продолжат работать и в Центральном районе.

С точки зрения экологии гранитную крошку считают идеальным вариантом. Никаких химических реагентов, которые вредны для здоровья, никакого песка, весной превращающегося в пыльные бури. Неудивительно, что вот уже несколько лет ее – по возможности – стараются использовать в разных районах города.

Правда, возможность эта есть не всегда и не везде. Так, прошлой зимой, например, помешала погода.

- Вы же помните, что почти всю зиму были температурные «качели», - говорит Рублевский. - Постоянные переходы через ноль: с минуса на плюс и обратно. Если сыпать крошку просто на скользкий тротуар, она не даст никакого эффекта. Крошка хорошо работает, когда стоит мороз и есть определенный накат. Тогда она хорошо впаивается, и «заиграет» - создаст абразивный эффект, когда начнется оттепель. Ее нужно будет только подсыпать.

Вторая проблема – ливневая канализация. Если коллекторы забьются гранитной крошкой, они выйдут из строя. Поэтому применять ее можно там, где действует открытая система водоотведения.

Вот уже четвертый сезон дорожники не используют в Петербурге соль в чистом виде.Фото: Олег ЗОЛОТО

Напомним, несколько лет подряд крошку использовали исключительно в пригородных районах, где движение не столь интенсивное. Но два года назад коммунальщики вместе с «Водоканалом» провели большую работу. Специальная рабочая группа смотрела, справится ли система водоотведения с гранитной «нагрузкой», или нужно будет ставить специальные ловушки - фильтры.

- Мы даже пробовали засыпать гранитной крошкой люк и смотрели, какие проблемы возникают, - вспомнил Владимир Рублевский.

Тогда, в результате исследований, определили несколько сотен дорог и тротуаров, где можно применять крошку без ущерба для канализации. И в этом году планируют использовать технологию в полном объеме. Весной же каменные частички соберут и вывезут. Повторно ее использовать, увы, невозможно.

А КАК ЖЕ КЛАССИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ?

Вот уже четвертый сезон дорожники не используют в Петербурге соль в чистом виде. Дороги посыпают песко-соляной смесью. Содержание соли в ней не превышает десяти процентов.

- Совсем от нее отказаться не получится, иначе получатся песчаные комочки, - объясняют в комитете по благоустройству. – Но перед дорожниками поставлена задача: использовать противогололедные материалы разумно – не допуская скользкости, но и не засыпая улицы чрезмерно. А в садах и парках, на тропинках соль не используется вообще – дорожки посыпают только песком!

Чем хороша такая смесь – она дешевле всех прочих вариантов. После нее не будет белых разводов на обуви и автомобилях. И уж точно вам не придется ехать к ветеринарам, из-за больных лап своих питомцев. Есть определенные породы песка, которые содержат минимум примесей – камней, частиц, глины.

Но при этом работает смесь намного медленнее реагентов. Основные же проблемы с ней начинаются весной. Если дорожники не успеют вывести смет с обочин, то он превратится в хорошо известные горожанам пыльные бури, которые вредны для любого человека, а уж для аллергика или страдающего бронхо-легочными болезнями особенно.

Перед дорожниками поставлена задача: использовать противогололедные материалы разумно.Фото: Олег ЗОЛОТО

У реагентов, впрочем, тоже есть свои плюсы. Хлористый кальций и хлористый магний растапливают снег и лед за считанные часы. И нужно их для этого намного меньше, чем технической соли или песко-соляной смеси. Но – и мы уже переходим к минусам – стоят они намного дороже. К тому же, их сложно отмыть с обуви, кузовов и стекол машин. Да и дышать ими не слишком полезно.

«КАМЕННЫЙ» МЕТОД: ПЛЮСЫ…

- Гранитная крошка не разъедает покрышки, обувь и лапы животных.

- Не летит из-под колес авто, забрызгивая все и вся.

- Не наносит ущерб экологии.

- Отлично справляется с гололедом: ею достаточно посыпать дорогу один раз, и она упорно будет появляться из-под льда и снега.

… И МИНУСЫ

- Весной крошку нужно убирать, это занимает время и средства.

- Крошка «не дружит» с санками, коньками и лыжами, не давая им скользить. Если ее не убрать вовремя, доставит она неприятности и велосипедистам.

- Если на улице нет отстойника и патрубка, гранитная крошка может нанести ощутимый вред коллекторам.

- Технология «работает» только при устойчивом морозе и сформированном снежном накате.