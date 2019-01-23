После обрезания на дому пятилетний мальчик попал в больницу Петербурга

Одна семья из Киргизии, которая проживает в Петербурге, решила последовать своим традициям и сделать своему маленькому пятилетнему сынишке обрезание крайней плоти. Однако родителей почему-то мало беспокоило место и качество процедуры. Они нашли какого-то «врача», делающего такую хирургическую операцию на дому. Но после процедуры ребенок оказался в детской больнице с большой потерей крови.

- Около двух часов ночи во вторник, 22 января, мать пятилетнего мальчика из Киргизии привела его в приемный покой медицинского учреждения. Врачи, увидев состояние ребенка, экстренно его госпитализировали, - сообщили в Главном управлении МВД Петербурга.

Медики городской детской больницы №5 имени Филатова установили, что у малыша серьезная кровопотеря и анемия второй степени. И всему виной именно то самое обрезание.

Дело в том, что вечером 20 января 31-летний отец ребенка вместе с сыном приехал в квартиру на Спасском переулке в Адмиралтейском районе Петербурга, в которой некий «врач» сделал пятилетнему мальчику обрезание. Процедура прошла по всем мусульманским канонам. При этом родителя ребенка почему-то не заинтересовало, имел ли этот человек медицинское образование, а также, почему он делает столь деликатное хирургическое вмешательство в домашних условиях. Однако последствия после обрезания оказались крайне неудачные.

Сейчас мальчик находится в больнице в тяжелом состоянии, а полиция проводит проверку по факту инцидента.