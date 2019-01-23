Чемпионка мира по боксу заступилась за Волочкову и вызвала Шнурова на бой

Неожиданный вызов получил Сергей Шнуров. Чемпионка мира по боксу в легком весе среди женщин Фируза Шарипова позвала музыканта на поединок в ринге из-за оскорбительного по ее мнению стихотворения, которое Шнуров написал в адрес Анастасии Волочковой.

- Я вообще не понимаю, за что Сергей Шнуров решил высмеять Волочкову. Давайте проведем несколько раундов в спарринге и посмотрим, как после этого вы прочитаете свое новое стихотворение, - написала спортсменка в своем «Инстаграме».

ПАо словам Шариповой, известная балерина приходила к ней на открытую тренировку и произвела впечатление открытого и доброго человека. При этом Анастасия – взрослая женщина и сама решает, как ей выглядеть на фото. Тем более, что не каждый сможет запросто сесть на шпагат.

- Волочкова прославляет Россию своим балетным искусством, это очень тяжелое дело. Люди наоборот должны радоваться и уважать ее труд, а они выступают с такими, якобы юмористическими, стихотворениями, возмутилась боксерша.

Напомним, что ранее лидер «Ленинграда» в своем «Инстаграме» высмеял экс-балерину словами: «Кто талантом небогат, ну, а чё такова? Делайте везде шпагат, как Н. Волочкова», добавив предложение в любой ситуации «раздвигать ляжки».

Сама Анастасия Волочкова ответила Шнурову, что не умеет «столько пить» и обвинила скандального музыканта в пиаре на ней и собственном разводе.