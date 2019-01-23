Зенит-Спартак. 25 января 2019: Прогноз на матч футбольного турнира Фонбет Кубок Матч Премьер

«Зенит» - «Спартак» на то и главная в российском футболе афиша, чтоб становиться главной темой даже на сборах. К тому же сыграют команды в пятницу не рядовой товарищеский матч, а в рамках турнира четырех, победитель которого будет вправе себя называть чемпионом января.

Дополнительная интрига – происходящее внутри каждой команды. И «Зенит», и «Спартак» сейчас интересны сами по себе – много загадочного и странного у них происходит.

Особенно в «Зените». Похоже, даже у интеллигентного, выдержанного и дипломатичного Сергея Семака запасы терпения исчерпались. На что прямо указывают его комментарии кадровой ситуации в команде: «Я просил приобрести футболиста вместо ушедшего Чернова, но пока никого нет». А слова Семака о вернувшемся из аренды в «Аталанте» нападающем Ригони и вовсе не в бровь, а в глаз: «Не знаю, почему он вернулся в «Зенит». Человек остался без команды, наверное, потому и вернулся». Когда такое, да еще публично, звучит из уст главного тренера, это означает, что вовсе не он позвал игрока обратно. А с учетом предыдущих выступлений главного тренера его нынешние слова надо толковать однозначно: он усиления заждался. И отсутствие в «Зените» новичков его уже начинает злить.

Еще одна зенитовская странность и одновременно интрига перед матчем со “Спартаком» - ситуация с Леандро Паредесом. При всей критике и проблемах с дисциплиной на поле, аргентинец – ключевая фигура полузащиты при Семаке. Но с «Локомотивом» в понедельник Паредес не играл. Тренер обьяснил это комплексом причин. Что это за «комплекс», можно судить по сообщениям о переговорах о продаже игрока в клуб-олигарх европейского футбола – «Пари Сен-Жермен». Но и тут полно загадок. «Челси» то ли выключился из борьбы за Паредеса, то ли переговоры с «Зенитом» продолжает. Сам «Зенит» то ли согласен отпустить аргентинца за 35 миллионов Евро, то ли поднимает для покупателя цену до 45. Апофеозом зенитовских странностей стал пропущенный гол от «Локомотива» - вратарь Андрей Лунев в стиле волейбольного связующего перевел в ворота мяч, который…летел ему точно в руки.

Впрочем, из-за всех этих странностей интерес к “Зениту» перед матчем со «Спартаком» особенный. Сыграет ли с красно-белыми Паредес? И если нет, кого на этот раз попробует Семак на позиции глубокого опорника – снова Краневиттера и Маркизио или вернет с позиции «под нападающими Кузяева? С начала ли матча выйдет Дзюба? С «Локомотивом» Артем появился на поле только во втором тайме.

Кадровые проблемы «Зенита» тоже по-своему интересны. Ведь пока нет новичков, шанс убедить Семака остается у других. В том числе у 18-летнего Скроботова и 19-летнего Мусаева. Всего, кстати, в прошлом матче («Зенит» проиграл «Локомотиву» 1:3) сыграли у «Зенита» 22 футболиста! Продолжится ли такой смотр сил во встрече с самым принципиальным соперником или Сергей Семак поставит лишь на тех, кто сильнее здесь и сейчас? Интрига!

«Спартак» тоже интересен и загадочен! Ведь Олег Кононов обещал вернуть старые добрые времена, когда красно-белые влюбляли в себя и притягивали на трибуны стильным комбинационным футболом. На сборах тщательной постановкой такого футбола «Спартак» и занимается. Как далеко к узнаваемому стилю продвинулся? Какую роль в этой комбинационной мозаике видит тренер у опального и презираемого болельщиками Дениса Глушакова? Как выдержат проверку в таком матче молодые спартаковцы?

До матча известно одно – в нем обязательно будет калейдоскоп эстетичных комбинаций и грубых ошибок, жестких стыков и вихря эмоций. К тому же «Спартак» первый матч на турнире выиграл, а «Зенит» проиграл. Но когда встречаются эти команды, предыдущие расклады неактуальны. Главное дерби страны!

Прогноз: наиболее вероятный исход матча – результативная ничья. (3:3)