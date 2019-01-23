Шарапова в шоке от петербургских морозов

Уже через три дня в Санкт-Петербурге стартует престижный теннисный турнир St. Petersburg Ladies Trophy, главной звездой которого станет Мария Шарапова. А пока спортсменка, только что выступавшая в Австралии, оказалась шокирована морозами, установившимися в Северной столице.

- И это по Фаренгейту, а не по Цельсию, - сопроводила подписью картинку с прогнозом в «Твиттере» сама Шарапова.

И потрясение Маши понять можно. 5 градусов по Фаренгейту означает привычные уже петербуржцам минус 15. Учитывая, что сейчас в Мельбурне, где проходил Australian Open, плюс 19 по Цельсию, то шок теннисистки, привычной к мягкому климату очевиден.

"И это по Фаренгейту, не по Цельсию!". Фото: twitter.com/MariaSharapova

- Итак, после завершения турнира в Австралии Мария добралась до Санкт-Петербурга. Всегда очень приятно, когда Шарапова посещает Россию! – пишут поклонники теннисистки «ВКонтакте».

Впрочем, пока неизвестно, прилетела Шарапова в Северную столицу, или же заехала домой в США, но в ближайшие дни Маше так или иначе придется ступить на петербургскую землю – St. Petersburg Ladies Trophy стартует 26 января, а игры сеяных теннисисток начнутся с понедельника, 28-го числа.

Жаль огорчать прославленную чемпионку, победительницу всех турниров Большого шлема и серебряного призера Олимпийских игр 2002 года, но к концу недели, когда Шарапова уже точно окажется в Петербурге, синоптики обещают похолодание. До 20 градусов мороза днем. А по области – и того страшнее. Местное управление МЧС пугает цифрами в 28 градусов ниже ноля.

Остается надеяться, что Мария быстро адаптируется к холодам, ведь как-никак, а родилась она в Нягани, что в Ханты-Мансийском автономном округе России.