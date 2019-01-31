2019-01-31T15:59:14+03:00
Общество

Туристов в Петербурге оказалось в три раза больше, чем жителей

Северную столицу в 2018 году посетило 15 миллионов гостей!
Елена БЕЗГОДОВА
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Больше отдыхающих, много и разных!Больше отдыхающих, много и разных!Фото: Александр ГЛУЗ (архив)
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Больше отдыхающих, много и разных! Комитет по развитию туризма Петербурга заявил, что посчитал всех гостей прибывших в 2018 году в Северную столицу. Только по новой методике, которая позволяет считать и «головы» тех, кто останавливается у знакомых, и тех, кто снимал жилье на различных сервисах краткосрочной аренды жилья. Таким образом, цифра в 8,5 миллионов, которую вывели по привычной схеме подсчета, выросла в два раза - до 15 млн.

- Из них 11 миллионов – жители России. И только 4 - приехали из-за рубежа, - рассказала «КП-Петербург» заместитель главы комитета по развитию туризма Нана Гвичия. - Готов ли город был к такому числу туристов? Конечно! Согласно рейтингам, Петербург стал одним из самых подготовленных городов к чемпионату мира.

Однако по данным Всемирной туристской организации, мощностей Петербурга должно хватать лишь на 13 миллионов.

- Город может принимать и 15 миллионов отдыхающих, важно только распределить турпотоки, - уверен замдиректора Северо-Западного регионального отделения Российского союза туриндустрии Павел Румянцев. – Понятно, что в летний сезон гостей всегда больше, чем, например, весной и зимой. Но опять же для европейских городов, таких как Барселона или Париж цифра в 15 миллионов не является беспрецедентной.

Но огромные очереди в главные музеи Петербурга говорят о том, что, например, Эрмитаж и Петергоф загружены по полной.

Очереди в Эрмитаж часто бывают и зимой. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Очереди в Эрмитаж часто бывают и зимой.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- В пиковый сезон они достигают максимальной пропускной способности, - отмечает Румянцев. – Но это не значит, что в городе не остается других мест, которые турист может посетить. Они есть. Но неплохо бы еще разбавить Петербургские достопримечательности новым креативным кластеров. Или открыть новые парки, в которые могут заглянуть и туристы-одиночки.

Кстати, комитет не станет останавливаться на цифре в 15 миллионов. Вместе с турсообществом готовит новый продукт, направленный на привлечение иностранных туристов. Это будет luxury-туризм, уровень и формат услуг которого будет отличаться от классического турпакета. Цена его будет выше, минимум в два раза.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Количество отдыхающих в Санкт-Петербурге (по старым расчетам):

2013 год – 6,3 млн

2014 год – 6,3 млн

2015 год – 6, 5 млн

2016 год – 6,9 млн

2017 год - 7 млн

2018 - 8,5 млн

ИСТОЧНИК KP.RU

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