«Круче космонавтов»: Как балтийские водолазы спасают историю

Их часто называют суперменами: за волю и отвагу, с которыми исследователи вновь и вновь «уходят под воду». Ведь нагрузки приходится испытывать такие, что покорителям вселенной и не снилось.

—У космонавтов перепад давления в одну атмосферу. У водолазов их количество растет каждые десять метров, — отметил врач-физиолог Виктор Булгаков на конференции Центра подводных исследований (ЦПИ) Русского географического общества 23 января. На ней ныряльщики подвели итоги ушедшего года, а главное — наметили планы на будущее. Ведь на глубине, под толстым слоем ила их терпеливо ждут тайны истории.

КОНКУРС, КАК В МГУ

Пока же у водолазов отпуск. Через несколько дней они соберутся на Голубом озере неподалёку от Нальчика. Январская природа, водичка восемь градусов и аромат тухлых яиц... Сотрудникам турагентства после такой рекламы местного «курорта» точно бы не поздоровилось. Но второе название водоема — Кёль — в переводе с местного наречия означает «гнилое». Специфический запах ему придает сероводород. И все же у водолазов есть повод из года в год возвращаться в Кабардино-Балкарию:

—Мы проводим там сборы. Это самое глубокое озеро-источник: 279 метров. Постоянная температура. Да ещё и прозрачное. Ведь какой любимый слоган у балтийских водолазов? «Жуть и муть!», — пошутил исполнительный директор ЦПИ Сергей Фокин.

«Уходить на глубину» со льда – значит, сэкономить время на доставку ныряльщиков и оборудования с берега. Фото: Центр подводных исследований.

Подготовить будущих подводников к любым сложностям помогает детский образовательный проект «Океанавтика» - «кузница» юных изобретателей-робототехников, спасателей, хранителей артефактов, пилотов подводных аппаратов и, конечно, аквалангистов. В заочном туре «Океанавтики» участвуют около тысячи ребят от 13 лет, и только сто — проходят в очный этап.

ПОДВОДНЫЕ КРИМИНАЛИСТЫ

Уже в феврале — зимой на Балтике меньше водорослей и прозрачнее вода — сотрудники ЦПИ отправятся в экспедицию в районе Транзудского рейда — крупной десантной операции по захвату островов Выборгского залива. Тогда, в июле 1944 года, наши потеряли 39 кораблей. К 75-й годовщине рейда специалисты планируют уточнить местоположение затонувших торпедных катеров и исследовать их состояние. «Комсомольская правда» будет следить за ходом этой экспедиции.

Балтийское «чаепитие»: в 2018 году специалисты нашли на дне целый корабль с посудой. Фото: Центр подводных исследований.

2018 год для ЦПИ оказался результативным: нашли под водой 38 объектов, среди которых не только корабли, но и самолеты.

А еще «Посудник» — корабль, затонувший в середине 19 века. Шутливое прозвище судно получило неспроста. Вся его палуба завалена фаянсовыми сервизами, которые везли в Петербург. Однако чаепитие с антикварным кружечками мало интересует водолазов. Они хотят попасть в трюм и исследовать судно, а это работа, требующая длительных погружений и ювелирной точности.

«Посудник» покоится на глубине 60 метров. Если на такую глубину отправиться в шланговом оборудовании, то после 45 минут работ на грунте специалисту понадобится более 9 часов декомпрессии. Современное автономное оборудование замкнутого цикла позволит подводным археологам изменить эту пропорцию: около 80 минут общего времени ради 30 минут на объекте. Слишком уж спешить – не вариант: от перепадов давления человеческое тело может стать бутылкой шампанского: кровь попросту «забурлит».

Современное оборудование помогает специалистам не только под толщей воды, но и на ее поверхности. Фото: Центр подводных исследований.

Исследование «Посудника» - цель и правда супергеройская, ведь археологические работы на такой глубине еще не проводились.

—Я работаю с 2003 года. Золота ни разу не находил. Но есть артефакты более ценные. Корабль — это дом, который отправлялся в плавание. Он позволяет узнать нашу историю, — считает руководитель направления археологических исследований и консервации ЦПИ Роман Прохоров. Он сам ныряет, достает и реставрирует артефакты.

По его словам, подводная археология очень близка к криминалистике: по мелким деталям и «уликам» ты пытаешься определить судьбу корабля.

—В компасе «Посудника» мы нашли бумажную подложку. Говорится, что он сделан в Шотландии — центре китобойного промысла. Значит, корабль английский, — объяснил Прохоров. — А на чашках гравировка 1856 года и сеточка трещин, которая возникла от резкого перепада температуры. То есть сервизы были сразу с фабрики — судно затонуло примерно в то же время.

Посуда и сегодня выглядит практически как новая. Фото: Центр подводных исследований.

МУЗЕЙ НА ГЛУБИНЕ

Так водолазы называют парусно-винтовой фрегат «Олег», погибший в августе 1869 году в результате аварии. Его нашли еще в 2002 году, но обследовали лишь малую толику. Причиной тому размеры фрегата: длина корпуса целых 77 метров.

Из 600 моряков вместе с кораблем погибло всего восемь человек, среди которых кочегары и часовой – они до последней минуты выполняли свой долг... Спустя 150 лет их память почтут церковной службой. Причём свечи на ней будут с самого «Олега»! Их нашли в корабельной церкви. До сих пор горят! Это ли не лучшая дань уважения героям?

Кафтан «Архангела Рафаила». Фото: Центр подводных исследований.

АКВАРИУМ С КОРВЕТОМ

Работа Центра — это не исследования ради исследований. С морских глубин водолазы поднимают осколки истории, которые постепенно складываются в мозаику. Например, недавно Эрмитаж получил уникальный кафтан, найденный на «Архангеле Рафаиле». Другие артефакты с корабля находятся на реставрации и консервации в мастерской музея истории Кронштадта.

Кроме того, в 2018 году ЦПИ провёл выставку «Контрабанда. Три века под водой».

Но главная мечта балтийских водолазов — создать высокотехнологичный научный центр на базе Петровского дока 18 века.

—Там будут библиотека, лаборатория и аквариум. Правда, вместо рыбок — корпуса судов... — подчеркнул Сергей Фокин. — Это позволит не вынимать корабли из воды и избежать окисления.