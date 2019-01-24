«Фраза выдернута из контекста»: Спикер Новгородской думы объяснилась за слова о том, что родившим после 30 женщинам деньги не нужны

В среду, 23 января, в Новгородская областная дума приняла закон о социальных выплатах для матерей, которые родили первенца до 30 лет. Отныне эти женщины могут рассчитывать на финансовую поддержку от региона - по 100 тысяч рублей. Сама по себе инициатива прекрасная, однако, в ходе обсуждения спикер Новгородской Думы Елена Писарева сделала любопытное заявление. Елена Владимировна подчеркнула, что «родившим после 30-ти деньги не нужны, им нужен только ребенок», разделив таким образом новгородских женщин на богатых и бедных возрастным цензом.

- Мы с вами четко должны понимать, что уже после 30 лет женщина понимает, что ей и деньги уже не нужны, а нужен малыш, которого она будет любить, - сказала председатель областной думы Елена Писарева.

Это высказывание стало возмущать общественность. «Комсомольская правда в Петербурге» решила выяснить, что же председатель региональной думы имела в виду.

- Фраза выдернута из контекста, - пояснила Елена Писарева. - Мы с вами прекрасно понимаем, что если женщине 30-40 лет, для нее очень важно рождение малыша. Чтобы она была действительно полноценной и испытала это счастье – счастье материнства. Поэтому ни 100 тысяч, ни миллион, наверное, ничего уже не значат. А значит только рождение ребенка. Чтобы мамочка стала по-настоящему мамой, чтобы она использовала то право, которое ей в жизни дано, как женщине. Женщины удивительный народ, потому что самое главное для них – рождение малыша.

Елена Владимировна пояснила, что закон «Региональный капитал. Первый ребенок» направлен на поддержку именно молодых еще семей Новгородской области. По словам Писаревой, она давно занимается проблемой сиротства и знает, что зачастую малышей отдают именно еще юные матери, которые боятся, что материально не способны поставить на ноги ребенка.

- Я только что вышла из дома малютки, и сердце кровью обливается: почему мамы оставляют детей, вот в чем вопрос. Мы и работает на то, чтобы детки были в крепких семьях, - поделилась переживаниями спикер.

Спикер Новгородской облдумы Елена Писарева: Женщинам после 30-ти деньги не нужны 00:00 00:00

Принятый закон, по словам Елены Писаревой, хорошая и добрая инициатива Новгородской области, направленная на поддержку молодых семей, в которых родились первые дети. Главное – это решение жилищного вопроса. Сертификат на 100 тысяч рублей будет направлен непосредственно на улучшение жилищных условий данной категории граждан, где матери не более 29 лет. Как правило, это студентки, женщины, которые только начали свой профессиональный путь, и у них еще нет достаточно стабильного материального положения.

- Мы с вами понимаем прекрасно, что именно в этот возраст женщины находятся в том состоянии, когда и сами здоровы, и ребятишки рождаются здоровыми, крепкими. У нас есть соответствующие программы в области, направленные на помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, - заключила Писарева.