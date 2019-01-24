Смольный: «Метрострою» дадут шанс достроить Красносельско-Калининскую линию

Администрация Петербурга, в лице комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) приостановила процесс разрыва контракта на строительство Красносельско-Калининской ветки метрополитена с «Метростроем». Компании дадут шанс продолжить работы, но до первой ошибки.

- Если отставание от производственной программы достигнет критических пределов, как по Фрунзенскому радиусу и по Лахтинско-Правобережной линии, то контракт также будет расторгнут, - говорится в ответе пресс-службы КРТИ на письменный запрос «Комсомольской правды в Петербурге».

Таким образом, «Метрострою» оставят один из четырех контрактов, общая сумма которых превышала 86 миллиардов рублей. Причины, по которым чиновники Смольного приняли такое решение, не называются, но можно предположить, что ими стали невозможность быстро найти новых подрядчиков для продолжения работ – «Метрострой» пугал техногенными катастрофами даже при однодневном простое выработки, а также коллективным письмом метростроителей.

В обращении к врио губернатора Александру Беглову люди жалуются на нерешенные вопросы с выплатой долгов по зарплате, а также беспокоятся за свое будущее, ведь если город разорвет все контракты с «Метростроем», то около шести тысяч человек могут разом потерять работу.

В Смольном о проблеме с долгами знают, но подчеркивают, что не могут решать чужие дела.

- Вопрос с выплатами зарплат рабочим на контроле, только сегодня, 24 января, состоялась встреча с инициативной группой. Планируется, что деньги будут переводить в «ручном режиме», как это происходило в конце декабря. Стоит отметить, что компания «Метрострой» является самостоятельным хозяйствующим субъектом и сама несет ответственность за оплату труда собственных сотрудников. – сообщает пресс-служба КРТИ.

Напомним, что 21 января было объявлено о расторжении всех контрактов на строительство петербургской подземки с «Метростроем» по причине задержек со сдачей объектов Фрунзенского радиуса и Лахтинско-Правобережной линии, в частности станции «Горный институт».

А вчера, 23 января, Смольный заявил о намерении законсервировать все недостроенные объекты в метро и в течение месяца найти новых подрядчиков для возобновления работ.