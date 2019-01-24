В Смольном объяснили, почему в Петербурге с 2019 года выросли счета за коммунальные услуги

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Январские платежки ЖКХ будут еще чудесатее, чем декабрьские 00:00 00:00

Неделю назад петербуржцы получили квитанции за коммунальные счета с обновленными тарифами. Тогда жители города в недоумении разглядывали цифры и сравнивали со счетами предыдущих годов. До сих пор в воздухе висят два главных вопроса: «почему так дорого» и «что будет дальше»?

ВИНОВАТА ЗИМА

Для Петербурга 2019 год стал первым, когда индексация стоимости услуг произошла зимой, а не летом. Произошло это из-за повышения НДС с 18 до 20%. По идее, счета должны были вырасти на 1,7% - на 43 рубля 54 копейки. По самым усредненным нормам (исходя из показателя в 24 квадратных метра жилья на человека) платеж в месяц для петербуржца составил бы около 2631 рубля.

Однако на деле цифры оказались совсем другими. По сравнению с декабрем сумма увеличилась примерно на 16% и больно ударила петербуржцев по кошелькам. Кому-то насчитали дополнительную тысячу, кому–то две. В комитете по тарифам говорят, что ничего удивительного в таком скачке нет. Он объясняется тем, что на улице заметно похолодало, а, значит, и за отопление пришлось платить больше.

- Средний счет в январе 2019 года на ЖКУ составил 4905 рублей. Этот рост нам дали три фактора. Первое – это, конечно, погода, - объясняет заместитель председателя жилищного комитета Людмила Соловьева.- Нужно учитывать, что у нас был теплый ноябрь, в декабре случился резкий перепад температуры. Он составил 6 градусов. Это существенно. Если мы посмотрим ноябрь и декабрь прошлого года – такого скачка не было.

Впрочем, дело не только в морозной зиме. Еще одна причина, по которой подросла «коммуналка» - изменения в графе «капитальный ремонт». С 1 января 2019 года плата увеличилась на рубль.

- Это дало нам некий прирост. Это ожидаемая ситуация, потому что в прошлом году мы капремонт не поднимали. В среднем сейчас стоимость составляет от 4 до 5 рублей с метра. Зависит это от дома, в котором вы живете, - отмечает Соловьева.

В ФЕВРАЛЕ ЕЩЕ ДОРОЖЕ

Петербуржцам не остается ничего, как смириться с ростом цен и затянуть потуже пояса. От следующих платежек не стоит ждать ничего хорошего. Январь не первый день проверяет горожан на морозостойкость. А вместе с ними и квартиры, на отопление которых уходит больше ресурсов.

- Конечно, платежки, которые мы получим в феврале, будут с увеличением суммы. По данным метеослужбы, средняя температура в ноябре была +2,8, в декабре -3,2, а в январе ожидается -5,1. Естественно, снижение температуры вызывает большее потребление тепла, - сказала Соловьева.

В Жилищном комитете отметили, что готовы ответить на все вопросы, связанные с расчетом коммунальных услуг. Для горожан работает «горячая линия», куда можно обратиться за разъяснениями. На сегодняшний день попросили восстановить справедливость более 600 человек.

- Если плата за отопление выросла на 50% мы уже начинам это отслеживать и контролировать, - объясняет заместитель председателя жилищного комитета. - Первичный анализ показывает, что у нас увеличилось количество жалоб, связанных с заключением прямых договоров с поставщиками ресурсов. Есть процент, связанный с неправильным заполнением квитанций по приборам учета.

КСТАТИ

Заместитель председателя Комитета по тарифам Ирина Богуславская напомнила, что в июле произойдет еще одно повышение тарифов. Случится это в июле 2019 года. По заверению Смольного, в среднем квитанции «потяжелеют» на 147 рублей (4,3%).

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

С 1 июля 2019 года тарифы на коммунальные услуги по отношению к первому полугодию вырастут следующим образом:

Отопление – на 3,3%

Электроснабжение – 5%

Газоснабжение – 1,4%

Холодное водоснабжение – 7%

Горячее водоснабжение – на 3,3%

Водоотведение – 7%