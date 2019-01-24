Петербуржец лидирует после короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию

По традиции, трибуны «Минск Арены» завешены баннерами в поддержку любимых фигуристов. В лидерах – олимпийская чемпионка Алина Загитова, но внимание досталось и другим фаворитам.

Один из плакатов выдержан в сине-бело-голубых тонах. «Зенит»? Издали его можно принять за зенитовский, но на первом плане этого баннера не Артем Дзюба, а Хави Фернандес. Болельщик «Реала», кстати. За шестикратным чемпионом Европы по фигурному катанию силуэты тех, кого испанец, по собственному признанию, приехал в Минск побеждать. После этого триумфа Фернандес планирует завершить карьеру.

Но в четверг, в короткой программе в его опередили два фигуриста, причем оба российских. Лидирует молодой петербуржец Михаил Коляда, он набрал 100,49 балла. Это «базовая» стоимость хорошо исполненного прыжка. Он на 8,65 балла опережает Александра Самарина и еще на несколько сотых Хави Фернандеса, оставшегося третьим. Отыграть такое преимущество в произвольной программе можно при двух условиях: собственном безупречном прокате и ошибках конкурента.

А вот путевка в Минск далась Коляде тяжело. На чемпионате России он превозмогал себя, выступая с гайморитом. Но к чемпионату Европы набрал форму, причем обошелся без риска – с большим запасом исполнил тройной лутц вместо четверного, на который его норовят сподвигнуть многие эксперты. Все элементы были выполнены на «плюсы».

Такой мудрости не хватило Александру Самарину. Он безупречно исполнил каскад «четверной лутц – тройной тулуп» и набрал почти 20 баллов за один прыжковый элемент. На кураже Самарин решил исполнить неотшлифованный на тренировках четверной флип. В результате потерял баллов восемь. Но даже при этом получил лучшую сумму в сезоне и опережает Фернандеса после короткой программы на 0,07 балла.

- Каждый из фигуристов – творец своей судьбы, - прокомментировал выступления мужчин в короткой программе на олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин. – У Коляды есть все для победы на чемпионате Европы: хорошие прыжки, владение телом и коньком, чувство музыки. Для него четверной тулуп – все равно, что для меня тройной! На многих соревнованиях он просто не демонстрировал свой потенциал. Михаилу все время что-то мешало. В Минске же все сложилось. Остается надеяться, что в произвольной программе последует продолжение.

Ну а немногословность питерского фигуриста в смешанной зоне вполне объяснима. Он был максимально сконцентрирован на прокате и все сказал на льду. Даже если подобное повторится после произвольной программы, а исполнена она будет столь же «чисто», никто возражать не будет. Работа фигуриста происходит на льду. А длинные монологи перед диктофонами и телекамерами, как справедливо заметил Ягудин - удел неудачников.