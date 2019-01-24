2019-01-24T21:05:43+03:00
Спорт

Петербуржец лидирует после короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию

Михаил Коляда набрал 8,65 балла и опередил более именитых соперников
Борис ХОДОРОВСКИЙ
Поделиться:
Петербуржец Михаил Коляда лидирует после короткой программы на чемпионате Европы в Минске.Петербуржец Михаил Коляда лидирует после короткой программы на чемпионате Европы в Минске.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

По традиции, трибуны «Минск Арены» завешены баннерами в поддержку любимых фигуристов. В лидерах – олимпийская чемпионка Алина Загитова, но внимание досталось и другим фаворитам.

Один из плакатов выдержан в сине-бело-голубых тонах. «Зенит»? Издали его можно принять за зенитовский, но на первом плане этого баннера не Артем Дзюба, а Хави Фернандес. Болельщик «Реала», кстати. За шестикратным чемпионом Европы по фигурному катанию силуэты тех, кого испанец, по собственному признанию, приехал в Минск побеждать. После этого триумфа Фернандес планирует завершить карьеру.

Но в четверг, в короткой программе в его опередили два фигуриста, причем оба российских. Лидирует молодой петербуржец Михаил Коляда, он набрал 100,49 балла. Это «базовая» стоимость хорошо исполненного прыжка. Он на 8,65 балла опережает Александра Самарина и еще на несколько сотых Хави Фернандеса, оставшегося третьим. Отыграть такое преимущество в произвольной программе можно при двух условиях: собственном безупречном прокате и ошибках конкурента.

А вот путевка в Минск далась Коляде тяжело. На чемпионате России он превозмогал себя, выступая с гайморитом. Но к чемпионату Европы набрал форму, причем обошелся без риска – с большим запасом исполнил тройной лутц вместо четверного, на который его норовят сподвигнуть многие эксперты. Все элементы были выполнены на «плюсы».

Такой мудрости не хватило Александру Самарину. Он безупречно исполнил каскад «четверной лутц – тройной тулуп» и набрал почти 20 баллов за один прыжковый элемент. На кураже Самарин решил исполнить неотшлифованный на тренировках четверной флип. В результате потерял баллов восемь. Но даже при этом получил лучшую сумму в сезоне и опережает Фернандеса после короткой программы на 0,07 балла.

- Каждый из фигуристов – творец своей судьбы, - прокомментировал выступления мужчин в короткой программе на олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин. – У Коляды есть все для победы на чемпионате Европы: хорошие прыжки, владение телом и коньком, чувство музыки. Для него четверной тулуп – все равно, что для меня тройной! На многих соревнованиях он просто не демонстрировал свой потенциал. Михаилу все время что-то мешало. В Минске же все сложилось. Остается надеяться, что в произвольной программе последует продолжение.

Ну а немногословность питерского фигуриста в смешанной зоне вполне объяснима. Он был максимально сконцентрирован на прокате и все сказал на льду. Даже если подобное повторится после произвольной программы, а исполнена она будет столь же «чисто», никто возражать не будет. Работа фигуриста происходит на льду. А длинные монологи перед диктофонами и телекамерами, как справедливо заметил Ягудин - удел неудачников.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Чемпионат Европы по фигурному катанию 2019: пары, произвольная программа, прямая онлайн-трансляция 24 января 2019
Фигурное катание. Предлагаем вашему вниманию прямую онлайн трансляцию этого события: чемпионат Европы 2019 в Минске, пары, произвольная программа 24 января 2019
Зенит-Спартак. 25 января 2019: Прогноз на матч футбольного турнира Фонбет Кубок Матч Премьер
Прогноз на матч второго тура межсезонного турнира Фонбет Кубок Матч Премьер «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Спартак» (Москва). Команды сыграют в пятницу, 25 января в Дохе (Катар) на стадионе «Аспир-Центр». Начало – в 18.30 (Мск)
Новости 24
Мороз и туман накроют Петербург в ближайшие дни
Петербуржцы увидели второе за неделю гало
В Петербурге презентовали книгу «Неизвестная блокада: путь на острова»
Беглов встретился с новым главой Налоговой службы Петербурга
Суд вернул в прокуратуру дело фигурантов о насилии в детдоме
Сотрудники ФСБ пришли с проверкой в Госстройнадзор Петербурга
«Зенит» заработал 168 миллионов евро и вошел в топ-25 самых доходных клубов Европы
В Ленобласти задержали педофила, снимавшего детское порно
Новгородская чиновница объяснила, почему женщинам, родившим после 30, деньги не нужны
Пьяный мужчина пытался устроить поножовщину в школе во Всеволожске
У гостьи Петербурга угнали «Лексус» прямо из-под носа
Петербургский промышленный комплекс вышел на докризисный уровень
Следующее повышение тарифов ЖКХ в Петербурге произойдет в июле