Мария Шарапова прилетела в Петербург

Еще только вчера Мария Шарапова в соцсетях ужасалась петербургским морозам и вспоминала жаркую Австралию, где недавно завершился легендарный турнир Australian Open, как уже сегодня теннисистка ступила на невскую землю. Селфи с Шараповой в Пулково сделали ее фанаты.

- Приземлилась в Санкт-Петербурге, - гласит короткая подпись к фото в «Твиттере» Team Sharapova.

В город на Неве Маша прибыла около пяти часов вечера и, получив багаж, отправилась в один из петербургских отелей. Здесь она будет жить на протяжении всего турнира, который стартует 28 января, а закончится 3 февраля.

И все болельщики ждут, что в финале сыграет именно Шарапова. На данный момент Мария занимает 29-ю строчку в мировом рейтинге WTA, но поддержка фанатов должна помочь обладательнице всех кубков турниров Большого шлема и серебряной медалистке Олимпийских игр-2012 выиграть St. Petersburg Ladies Trophy.

Ну а если в матче за победу сойдутся две россиянки – в Северную столицу приехала и Дарья Касаткина, то счастье накроет отечественных фанатов тенниса с головой.

В ближайшие выходные на турнире будут проходить организационные мероприятия, включая жеребьевку. В 13:00 27 января станет известна сетка игр, тогда же Маша и Даша узнают своих первых соперниц. Болеть за Шарапову и Касаткину точно будет весь зал.

А вот одеваться Марии стоит теплее. В ночь на пятницу синоптики обещают в Петерубрге до 23 градусов мороза.