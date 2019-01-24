СКА - «Барыс». Обзор, голы, статистика матча 24 января 2019 года

В чем сила, казахстанский брат? В легионерах! Приблизительно, такой диалог можно было бф услышать, если бы речь пошла про выступление «Барыса» в КХЛ.

Каждый год селекционеры астанинского клуба, достают из своего цилиндра, очередную заокеанскую звездочку. Звездочку, по крайней мере, по меркам Континентальной лиги.

Именно иностранные хоккеисты и тащат каждый год в плей-офф «барсов». Правда, долго там задержаться не получается. Ведь помощь от казахстанских игроков минимальная — мастеров высокого уровня в этих краях уже давно не рождается.

Зато в «регулярке» «барсы» уже давно превратились в королей «Востока». И в этом сезоне имеют хороший шанс выиграть свой дивизион. Поэтому, очки без боя отдавать Петербурге не собирались.

Ни к чему было «делать подарки» и армейцам. После поражения ЦСКА во вторник в Ярославле, первое место в общем зачете чемпионата вновь оказалось в непосредственной близости.

По потерянным очкам, армейцы Москвы опережали своих одноклубников только на один балл.

Впрочем, результат явно не сидел в головах участников матча. Начали он без всякого раскачки, сразу насев на ворота. Причем в битве двух шведских голкиперов-великанов - Магнуса Хелльберга и Хенрика Карлссона - на первый план вышел представитель Петербурга. Несколько ярких сейвов голкипера СКА вернули армейцев в игру и позволили им уйти на перерыв лидерами.

Гости пропустили на 16-й минуте выпад третьего звена, которое завершил Антон Белов. Защитник-ветеран забивает уже в третьем матче подряд, каждый раз приводя в восторг свою супругу, которая в ложе всегда яростно поддерживает своего мужа.

Впрочем, у «Барыса» тоже хватает игроков обороны, способных забить. Один из них, естественно, канадец - Джесси Блэкер - и сравнял счет, замкнув передачу партнера на 26-й минуте.

Причем, заброшенная шайба выглядела выглядела вполне логично. С начала периода инициативой владели «хищники» - не склонный к сантиментами Андрей Скабелка провел хорошую воспитательную работу в перерыве. Вскоре, кстати, «барсы» и второй раз начали праздновать успех. Но, как выяснилось, преждевременно. Шайба, стукнувшись о две штанги, все-таки не пересекла линию...

Во время 15-минутного отдыха уже Илье Воробьеву пришлось приводить в порядок головы своих подопечных.

Третья двадцатиминутка уже прошла с преимуществом хозяев, а «хищникам» пришлось огрызаться контрвыпадами. Впрочем, вышли вперед астанинцы с позиционной атаки, когда у команд по одному хоккеисту находились на скамейке штрафников. Завершил атаку еще один представитель Нового Света - американец с казахстанским паспортом Брэндон Боченски. Кстати, капитан команды.

После пропущенного гола петербуржцы начали штурм казахстанского Карлссона. Дрогнул однофамилец известного сказочного персонажа только на 56-й минуте - после броска еще одного защитника - Владислава Гаврикова от синей линии.

Игра перешла в овертайм, а затем в серию послематчевых буллитов. И в этой дуэли хозяева трижды заставили капитулировать Карлссона, а Хелльберг дрогнул только два раза.

Завершат шестиматчевую домашнюю серию армейцы в субботу матчем против еще одного клуба из бывшего СССР — рижского «Динамо». Причем, впервые за восемь лет игра пройдет в «Юбилейном», а не в Ледовом. Привычная арена петербургского клуба КХЛ будет готовиться к празднованиям, посвященным 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской Блокады.

Хоккей. Регулярный чемпионат КХЛ. СКА — «Барыс»

СКА (Санкт-Петербург) — «Барыс» (Астана) — 3:2 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0)

СКА: Хелльберг; Гавриков — Рундлблад, Кручинин — Дацюк — Плотников; Хафизуллин — Земченок, Кузьменко — Бывальцев — Барабанов; Белов — Зуб, Гусев — Прохоркин — Якупов; Семин, Дергачев — Каблуков — Кетов, Подколзин

«Барыс»: Карлссон; Сведберг — Маклюков, Фрэттин — Валк — Боченски; Диц — Орехов, Петерссон — Кормье — Старченко; Блэкер — Семенов, Акользин — Бойд — Шевченко; Асетов, Полохов, Михайлис — Сагадеев — Петухов

Первый период

Голы: 1:0 Белов (Гусев, Прохоркин, 15:07)

Удаления: -

Второй период

Голы: 1:1 Блэкер (Михайлис, Сагадеев, 25:30)

Удаления: Якупов, СКА (34:38, две минуты - опасная игра высоко поднятой клюшкой), Старченко, «Барыс» (37:53, две минуты — выброс шайбы), Дацюк, СКА (39:23, две минуты — атака игрока, не владеющего шайбой)

Третий период

Голы: 1:2 Боченски (Блэкер, 48:40), 2:2 Гавриков (Гусев, Рундблад, 55:29)

Удаления: Диц, «Барыс» (45:25, две минуты — подножка), Петерссон, «Барыс» (47:51, две минуты — задержка соперника), Кетов (47:51, две минуты - симуляция)

Голы: -

Штраф: -

Послематчевые буллиты: 3:2 Прохоркин (65:00, реешающий буллит)

Статистика матча:

Штраф: 6 (0+4+2+0) — 6 (0+2+4+0)

17 января. Санкт-Петербург. МСРК «Ледовый дворец». 12 045 зрителей.