Спецодежда и удостоверение: Как распознать газовых мошенников в Петербурге

Пока Магнитогорск и ростовские Шахты оправляются от трагедий после взрывов газа в жилых домах, по всей стране активизируются мошенники. Петербург не исключение. Лже-газовщики активно стучатся в квартиры горожан. И страшно не только то, что они обманывают доверчивых петербуржцев на деньги: своими непрофессиональными действиями они могут поставить под угрозы жизни людей. «КП-Петербург» разбиралась, как распознать мошенников и как в Северной столице проходят проверки газовых приборов.

ПО ПЛАНУ

Напомним, что взрыв газа в Магнитогорске 31 декабря унес жизни 39 человек. Следом 14 января беда пришла в город Шахты в Ростовской области: там погибли пять человек. Одна за одной произошедшие трагедии вызывают у петербуржцев глубокое сочувствие. И как ни крути заставляют задуматься и о собственной безопасности: «А все ли в порядке у меня дома?».

– На новогодних каникулах количество заявок в службу 04 в целом не превысило средних значений по этому периоду. Мы были готовы к работе в усиленном режиме, но этого не потребовалось. А 14 января наблюдался рост количества обращений примерно в полтора раза по сравнению обычным за день. Были привлечены дополнительные силы и средства, – рассказали «КП» в пресс-службе «ПетербургГаза».

Всего в Северной столице больше 1,246 миллиона квартир, оборудованных газовыми приборами. Проверять их положено раз в год. Именно для этого в квартиры к жителям Северной столицы и стучатся специалисты «ПетербургГаза». И этот визит не должен стать для вас полной неожиданностью.

– Графики плановых обследований газовых приборов – это максимально открытая и доступная информация. Они размещены не только на интернет-сайте ГРО «ПетербургГаз», но и на сайтах большинства районных администраций и обслуживающих организаций, – объясняют в «ПетербургГазе».

Чаще всего даты о предстоящей проверке пишут на квитанциях за коммуналку.Фото: Олег ЗОЛОТО

Те, кто с Интернетом не дружит, тоже не останутся без информации. Главное быть внимательным. Чаще всего даты о предстоящей проверке пишут на квитанциях за коммуналку (тех самых «розовых бумажках») или на счетах за газ.

– Кроме того, УК, ТСЖ, ЖСК обычно заранее предупреждают жильцов о дате и времени проверки, размещая объявления в парадных, – добавляют в «ПетербургГазе».

А дальше все просто. Специалисты выполняют проверку. И если выясняется, что с вашими газовыми приборами что-то не в порядке и требуется ремонт, сотрудники «ПетербургГаза» выполнят его бесплатно, как и саму проверку. Но вам придется самостоятельно купить расходные материалы. Запомните, что «ПетербургГаз» ничего не продает. И не «раскручивает» на приобретение у них дополнительных приборов.

«У ВАС УТЕЧКА»

А именно такая схема работы у всех без исключения мошенников-газовщиков. И конечно, в их лапы попадаются в основном пенсионеры. Аферисты были и раньше, но теперь готовых нажиться на трагедии в разы больше.

– Я отдала 6 тысяч рублей, мне установили какой-то датчик, сказали, нужен обязательно. Мол, утечка у меня, хотя я никакого запаха не чувствовала. Пришли двое парней в форме, я им и поверила, – рассказывает жительница Софийской улицы Людмила Петровна. – Потом сын заходил, я ему рассказала все – и мы поняли, что это мошенники. А что теперь делать? Я вроде как сама им поверила.

Если дело сделано, и на руках остались хоть какие-то бумаги о работе, стоит обратиться в полицию. В большинстве случаев на предоставленные вам услуги составляется договор. Но чаще всего доказать мошенничество очень трудно, ведь насильно никто не заставляет устанавливать приборы и платить деньги. Кстати, датчик утечки газа можно самостоятельно купить в магазине за 600 рублей. А это ровно в десять раз меньше, чем просят мошенники. Однако люди, напуганные известием о том, что с газом какие-то проблемы, готовы сделать все, чтобы их устранить.

В Северной столице больше 1,246 миллиона квартир, оборудованных газовыми приборами.Фото: Олег ЗОЛОТО

Но чаще всего оказывается, что проблемы эти оказываются выдуманными аферистами. А вот с визитом мошенников их как раз может прибавиться.

– Чаще всего «газовые» ЧП в жилых домах происходят из-за нарушения правил пользования газом в быту или из-за самовольной перепланировки, которая приводит к нарушению работы вентиляционных каналов и дымоходов. Кроме того, некоторые жители загромождают газопроводы и запорные устройства мебелью, зашивают их в гипрочные короба, замуровывают в стены. Это ограничивает обслуживание и затрудняет ремонтные работы, – рассказывают в «ПетербургГазе». – Но еще одна причина – горе-специалисты, которые не обучены надлежащим образом, но берутся выполнять газоопасные работы. Или сами жители, которые своими силами пытаются подключить или починить газовые приборы. Сотрудникам «ПетербургГаза» приходится устранять печальные последствия таких «любительских подключений».

Схожая форма и документы, уверенные действия и сообщения о неполадках на вашей кухне – это еще не все, что помогает аферистам. Как рассказали «КП» в городской газовой службе, мошенники пользуются даже их именем. О том, что с услугами в квартиры приходят сотрудники ООО «ПетербургГаз» стало известно от самих горожан, обратившихся на «горячую линию» или по телефону аварийной службы. На деле выяснилось, что фирма зарегистрирована под названием «Петербурггазсантехэлектромонтаж». Но намеренно использует знакомое любому жителю Северной столицы название как укороченное. На лже-«ПетербургГаз» городская компания уже подала жалобу в антимонопольную службу. А речь здесь идет не только о недобросовестной конкуренции, но и возможных последствиях после работ в квартирах горожан. К слову, спектр услуг у компании оказался более чем разнообразный: могут установить даже аппарат для приготовления шавермы и печь для пиццы.

КАК РАСПОЗНАТЬ МОШЕННИКОВ

Итак, к вам в квартиру постучались с проверкой газовщики. Если в этот день вы не ждали специалистов по графику или просто хотите обезопасить себя, нужно сделать следующее:

- Взгляните на специалиста - сотрудники «ПетербургГаза» носят форменную спецодежду.

- Попросите его предъявить документы – он обязан показать служебное удостоверение с фотографией и реестровым номером.

- Чтобы убедиться, что человек в форме сотрудник городской газовой службы, вы можете позвонить по номеру аварийной службы 04 (104 с мобильного) и высиниться, работает ли он на предприятии.

Сотрудники «ПетербургГаза» носят форменную спецодежду и при себе имеют служебное удостоверение с фотографией и реестровым номером.Фото: Олег ЗОЛОТО

ВАЖНО

Если вы почувствовали запах газа, нужно немедленно закрыть все краны у газовых приборов и перед ними. Затем открыть окна и двери для проветривания помещения, вывести людей из загазованной зоны, вызвать аварийную бригаду по телефону 04 (c мобильных - 104).

НА ЗАМЕТКУ

Уточнить, когда запланирована проверка вашего дома можно по телефону «горячей линии»: 610-04-04. Если дата вам не удобна, по этому же номеру вы можете договориться о другой.

Если по результатам осмотра вам рекомендовано заменить газовое оборудование, то вы должны приобрести его самостоятельно. А затем вызвать специалистов еще раз и не забыть упомянуть, что работы будут проводиться по рекомендации, а значит, бесплатно. Платно проводятся работы, если вы хотите заменить что-то по собственному желанию, а не рекомендации.

КСТАТИ

Одной из распространенных проблем обслуживания газового оборудования является то, что петербуржцы в свои квартиры специалистов попросту не пускают. В «ПетербургГазе» напоминают горожанам, что плановая проверка – это очень важно.

– Отказ от проверки газоиспользующего оборудования создает угрозу жизни и здоровью всех жильцов дома. Подобное беспечное поведение может привести к непоправимым последствиям, – добавляют в пресс-службе «ПетербургГаза».