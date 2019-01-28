2019-01-28T15:42:42+03:00
Общество

В Петербурге от гриппа скончались двое мужчин

Оба были непривиты и имели хронические заболевания
Елена БЕЗГОДОВА
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В Петербурге от гриппа скончалось уже двое.В Петербурге от гриппа скончалось уже двое.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Пренебрегаете вакцинами и не боитесь чихающих людей? Зря. В Петербурге и Ленобласти в этот эпидсезон от гриппа скончалось уже два человека. И это при том, что вспышки заболеваемости врачами не зафиксировано.

Как рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Ольга Историк, в регионе жертвой инфекции стал 60-летний пенсионер. Он скончался в начале января.

- Пациент был не привит, и имел хронические легочные и сердечнососудистые заболевания, - пояснила специалист.

Перед тем как обратится к врачам за помощью житель Ленобласти на протяжении недели самостоятельно боролся с симптомами гриппа. Когда больной решился идти к медикам, время было упущено.

Похожий случай зафиксировали и перед новогодними каникулами в Северной столице. Заболевшего гриппом 47-летнего петербуржца 30 часов пытались спасти в отделении реанимации и интенсивной терапии Боткинской больницы. Мужчина страдал диабетом и ожирением. Организм не смог справиться с вирусом гриппа. Кстати, он также был не привит.

Кроме того, со следующей недели врачи ожидают роста заболеваемости. И, возможно, эпидпорог в ближайшие недели будут превышены. Уже сейчас медики регистрируют до 9,5 тысяч обращений с симптомами гриппа и ОРВИ.

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Как не заболеть

Главный врач Городской инфекционной больницы имени С. П. Боткина Алексей Яковлев выступает за вакцинацию. По его данным, за десять лет в Северной столице не было зафиксировано случая, когда от гриппа скончался привитый пациент.

Но что делать, если в этот сезон прививку поставить не успели? Во-первых, избегать тесного контакта с заболевшими и чаще мыть руки. Во-вторых, при малейших симптомах болезни обращаться в медучреждения и не заниматься самолечением.

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