«Пожалуйте к барьеру»: Шнуров ответил всем, кто вызывал его на дуэль за стихи

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров всегда был известен своим дерзким нравом. В своих песнях, стихах он декларирует прямо то, что думает. Однако мнения у всех разные, поэтому, стало не редкостью, когда музыкант вступает с кем-то в спор на просторах социальных сетей. Две последние «перепалки» дошли до того, что оппоненты или их заступники предложили сойти Сергею Шнурову сойти с ленты «Инстаграма», и уже не стихами, а делом, разобраться в точках не соприкосновения.

- Я вообще не понимаю, за что Сергей Шнуров решил высмеять Волочкову, - написала в своем «Инстаграм» чемпионка мира по боксу в легком весе среди женщин Фируза Шарипова после того, как музыкант выложил ироничные строки про знаменитый «шпагат Волочковой». - Давайте проведем несколько раундов в спарринге и посмотрим, как после этого вы прочитаете свое новое стихотворение.

В начале января депутат Государственной думы Виталий Милонов после долгой «перепалки» с Шнуровым, призвал его к барьеру, чтобы решить вопросы культуры для масс.

- Я вызываю Шнура в свою программу на Радио «Комсомольская правда». Обсудим с господином частушечником нюансы поэтической семантики допустимой в нашей стране. И того творчества, которое гнать надо к духовному отцу Невзорова, - сказал депутат.

Инстаграм Сергея ШнуроваФото: СОЦСЕТИ

Видимо, перед тем, как вызов Шнура на батл превратиться в мейнстрим, музыкант решил ответить всем тем, кто ждет от него спарринга, вспомнив, что уже не те времена для дуэлей. Он опубликовал очередные стихи в своем «Инстаграм».

Мы всего уже, что можно повидали,

Не скулили от растущего оброка,

Жили мы всегда при феодале,

Называл себя по-разному он тока.

То генсек, то президент, то батя,

Но по сути всё одно и то же.

Да какая разница, ****, а,

В телевизоре торчит какая рожа?

Но теперь сложился класс дворяне,

Судя по тому, кругом дуэли.

Я спрошу от смелости, по пьяни, -

Вы чего, совсем там ****?

В романтическую впали эру?

Вам салонов да приёмов мало? «Ой, мой шер, пожалуйте к барьеру,

Я вам разобью ваше ****.» Что ни слово, то в гранитище отлито.

Меня вызвали, как минимум, уж трое.

Вы товарищи, **** мой ***, элита,

Как положено при феодальном строе, - написал Шнуров.

К стихам на страничке опубликована фотография. На ней Сергей Шнуров стоит средь густой зелени, в шляпе и опирается на вытянутой руке на зонт-трость. Эдакий образ аристократа в обычной белой майке.

Своими стихами музыкант явно показал, что развивать конфликты и выходить за рамки социальной сети он не собирается. Ни с первым оппонентом, ни со вторым, ни с третьим. Хотя, кто этот самый третий, пока остается тайной.

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