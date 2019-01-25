2019-01-25T11:47:14+03:00
Досуг

"Несчастный случай" на Крестовском острове

1 февраля в Петербурге выступит одна из самых харизматичных групп страны
Любовь Холопова
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Коллектив Алексея Кортнева удивляет поклонников уже более 30 лет.Коллектив Алексея Кортнева удивляет поклонников уже более 30 лет.
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Песни "Несчастного случая" способны поднять на уши даже меланхоличных петербуржцев. Вот уже более тридцати лет эта легендарная команда "цепляет" цепляет каждого, кто услышит хотя бы одну их песню. Градус неординарности группы зашкаливает, а заряда энергии, который несет в себе каждый их выход на сцену, хватит на то, чтобы без электричества подключить добрую сотню лампочек. Харизматичные, нетривиальные, зажигательные – все это про них. А еще они любят пятницу тринадцатое, дно и не очень музыкальное образование - что бы это ни значило.

Эти ребята сами себе актеры. Они намеренно погружают слушателей в водоворот ярких эмоций и текстов, которые прочно оседают в голове. "Несчастный Случай" - это антиклише собственной персоной. А каждое их шоу превращается в большой сюрприз даже для давних поклонников группы. Не станет исключением и следующий концерт в Санкт-Петербурге. Он состоится 1 февраля в ресторане «Альпенхаус» на Крестовском острове.

Всех поклонников Алексея Кортнева и его команды ждут в 20.00.

Дополнительная информация по телефону: 8 (812) 633-00-88.

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