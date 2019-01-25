Аутлет «Орхидея» объявил о закрытии: Брендовые вещи распродадут с 90% скидкой

Петербуржцы знали, где купить брендовые вещи с бешеной скидкой. Многие жители Северной столицы приезжали на шопинг в аутлет «Гранд Орхидея» в финскую Лаперанту чуть ли не каждые выходные. Но неожиданно для всех руководство магазина объявило о своем закрытии с 17 февраля. Владелец и идейный вдохновитель аутлета Сальвадоро Коллетто рассказалв эфире Радио «Комсомольская правда» о том, почему история «Орхидеи» завершена и из чего складывалась низкая цена на качественные вещи.

СЕКРЕТ ХОРОШЕЙ ЦЕНЫ

- Сальвадоре, почему знаменитый аутлет закрывается?

- Прошлый, 2018 год, был тяжелый для экономики. Проблемы были во всем мире, в том числе и в мире фэшн. Клиентов стало меньше. Ведь русские покупатели не могут приехать только за брендовой одеждой. Они хотят купить в Финляндии и сувениры, и сыр, и рыбу. А евро скачет. Поэтому мы приняли решение закрыть наш магазин. До 17 февраля организуем грандиозные скидки до 90%.

ЛЮДИ ДЕЛА. Совладелец аутлета Grande Orchidee Сальваторе Колетта 00:00 00:00

- Надо торопиться, иначе все раскупят…

- У нас огромный магазин полный вещей. Миллион товаров. Поэтому хватит на всех.

- Почему все–таки ваши вещи такие доступные? Бренды настоящие, итальянские, а цены не кусаются.

- Да, мы продаем Труссарди, Бальдинини, Версаче, Армани. Но так как я работаю в фэшн-бизнесе много лет, у меня налажены прямые связи с этими фирмами. Не секрет, что вся мода начинается в Италии и там много разных брендов. Все конкурируют друг с другом, что отражается и на цене. Вещи мы покупаем в Италии, по местным ценам, причем оптовым. Покупаем много. Отсюда и хорошая цена для покупателей.

НОВЫЙ АУТЛЕТ

- Ухватить вещи за копейки мы сможем до 17 февраля. А что потом? Где брать хорошие топовые вещи?

- Мы открываем новый аутлет в Ваалимаа под названием «Царь». Он будет немного отличаться от «Орхидея». Но в целом там тоже можно будет купить брендовые вещи, типа Армани.

- В аутлет «Орхидея» были очень демократичные цены. Приезжают ли к вам те, кто хочет скупить много товара, а потом втридорога перепродать?

- Да, у нас закупаются мелкие коммерсанты из России, и совершенно этого не стесняются. Обычно, это выборгские предприниматели.

- Вы как-то говорили, что планируете и другие новые проекты.

- Да. В Италии множество хороших брендов, которые еще неизвестны в России. И мы хотим показать их. Например, открыли шоурум, где можно купить вещи бренда «Инвикто». Это старая марка, известная с 1896 года, больше века назад. Они продают рюкзаки для гор, для альпинизма и вообще одежду, которая защитит в холода. Их пуховики очень теплые и недорогие. Еще один бренд, который хотим представить в России, – Армато Демаро. Одежда в стиле милитари, военно-морской тематике.

МУЖЧИНАМ ВАЖНО КАЧЕСТВО, А ДАМАМ - ЦЕНА

- Сальвадоро, в России вы работаете 13 лет. Наверняка изучили русскую клиентуру. Какая она?

- Женщины обычно покупают много, но хотят, чтобы вещь стоила дешево. Потому что дама будет менять одежду каждый день, для этого ей необходим большой гардероб. Это понятно, женщина должна быть яркой. В нашем магазине прекрасная половина человечества находит нужные себе вещи.

Что касается мужчин, то они больше думают о консервативности, предпочитают качество. Готовы купить лишь 2-3 вещи, но такие, чтобы их можно было носить много лет. Например, у меня есть качественный брендовый пиджак, который я купил 30 лет назад! Женщины к такому не готовы.

- А петербуржцы отличаются от среднего российского покупателя?

- Я начинал работать в российском фэшн-бизнесе с Дальнего Востока, Новосибирска. Поэтому знаком с регионами. Петербуржцы и москвичи ближе к Европе. Поэтому они открыты, готовы к экспериментам. Например, отдадут предпочтение не кожаным сумкам, а другим материалам, будут обращать внимание на дизайн. В регионе же, наоборот, только консерватизм.