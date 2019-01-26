Грипп зимой 2019 года в Петербурге: свиной и гонконгский

2019-й в России начался с гриппа. Как только школьники вышли с каникул, статистика в большинстве регионов страны резко ухудшилась. Это подтвердили и в Роспотребнадзоре.

- В целом на территории страны отмечается рост географического распространения заболеваемости ОРВИ и гриппом и рост активности циркуляции вирусов гриппа, - официально сообщили в ведомстве. - Наиболее активно в эпидемический процесс вовлечены организованные дети возрастных групп 3-6 и 7-14 лет.

То есть, те самые школьники и детсадовцы. В ряде регионов уже объявлена эпидемия. Петербург пока что не в их числе. Подчеркиваем – только пока.

- Сейчас заболеваемость в городе находится на неэпидемическом уровне, - рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Петербургу. – Регистрируются лабораторно подтвержденные случаи гриппа.

Врачи подтверждают: чихающих и кашляющих горожан резко стало больше.

- Судя по моему опыту, уже через две-три недели можем ждать что-то похожее на эпидемию, - говорит врач-педиатр Светлана Иванова. – Возможно, ее немного притормозят дополнительные каникулы первоклассников – они как раз в начале февраля. Но сильно это, все же, не повлияет.

О том, что ситуация серьезней, чем в этот же период прошлого года, говорит статистика Клинической инфекционной больницы имени Боткина. Чуть больше, чем за месяц – с 17 декабря прошлого года, к ним – с подозрением на вирус - попали более 1600 человек. 900 из них – на Новогодних каникулах.

- На минувшей неделе было госпитализировано 346 пациентов, - сообщили в пресс-службе больницы. – Пятеро – в реанимации.

Напомним, в прошлом году эпидемия запоздала – пик ее пришелся на март. В январе же в Боткинскую больницу поступало максимум 220 человек за неделю.

При этом, сейчас в городе преобладает грипп А(Н1N1) – это один из самых неприятных штаммов –«свиной» грипп. Из трехсот обследованных на грипп человек у 86 именно он. Еще у 30 выявлен штамм A(H3N2) – Это «Гонконгский» грипп.