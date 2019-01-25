«Отец Владимира Путина, бомбоубежище и школа»: В Петербурге воссоздали улицу времен блокады с трехэтажными домами и бомбами

«Смерть врагам! Отстоим наш любимый город Ленина!». Блокадная улица встречает огромным стендом. Агитационные плакаты гласят: «Враг у ворот Ленинграда». Над стендом зияет огромная дыра на втором этаже в стене «Дома быта». В комнате еще тлеют сгоревшие от бомбежек вещи. Дом справа пробит 500-килограммовой бомбой. Снаряд не разорвался, поэтому лежит прямо на улице и может детонировать в любую минуту. Бомба насквозь пробила три этажа. Сквозь раскуроченные перегородки видны пошарканные коммуналки. Перекошенные окна чуть закрывают обгоревшие шторы. Чуть дальше табличка со спасительной надписью «бомбоубежище». В нем школьные парты и дети, которые на фоне шума разрывающихся снарядов пытаются слушать лекцию учителя.

Дом разрушен снарядомФото: Артем КИЛЬКИН

На время ты окунаешься в ту гнетущую атмосферу Ленинграда времен Великой Отечественной войны. Накануне 75-летия со дня снятия блокады ГУ МВД по Санкт-Петербург и Ленинградской области совместно с «Ленрезервом» открыли самую масштабную историческую выставку. Полицейские полностью воссоздали целую улицу блокадного Ленинграда с трехэтажными зданиями.

Выставка будет работать три дняФото: Артем КИЛЬКИН

- Мы с 2014 года проводим мероприятия, направленные на воспитание подрастающего поколения, - рассказывает начальник ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти генерал-лейтенант Сергей Умнов. – Мы считаем, что любой орган исполнительный власти кроме своих обязанностей должен уделять внимание воспитанию подрастающего поколения. Необходимо создавать такие комплексы, потому что нам есть, чем гордиться. Что касается блокады и Великой Отечественной войны, то, что пережили люди в этом городе, сравнить нельзя ни с чем. Представляете, какое мужество нужно иметь, чтобы просто выжить в этом городе.

Бомба может детонировать в любую минутуФото: Артем КИЛЬКИН

Отельный блок выставки посвятили НКВД.

- Там показан небольшой кусочек Невского пятачка, где служил и воевал и отец президента России, - поясняет Сергей Умнов. – Есть выставка «Боевых карандашей», выставка противогазов тех времен, в том числе и для конной тяги - для лошадей. Здесь очень много хроники. Если есть время остановиться и посмотреть, что происходило в реальности, то можно почувствовать то гнетущее положение, когда взрываются дома, а рядом едет трамвай. Когда коммунальные службы еще не успели собрать умерших людей. Это все не для того, чтобы показать страх, а чтобы люди понимали, что это такое, и что этого допускать нельзя.

На выставке есть уголок НКВДФото: Артем КИЛЬКИН

В уголке НКВД кроме интерьера служебного кабинета можно увидеть портрет отца Владимира Путина Владимира Спиридоновича. Рядом с ним пояснительная записка: «красноармеец, стрелок».

- Во время войны Владимир Спиридонович был ранен, - рассказывает экскурсовод. – Поэтому он был отправлен на правый берег реки Невы. Там он и узнал, что его маленький ребенок умер от голода. Несмотря на все запреты, Владимир Спиридонович сразу вернулся домой из госпиталя. Он приезжает и видит, как его жену увозят в больницу. Врачи давали ей два-три дня. Но Владимир Спиридонович не сдался и поставил супругу на ноги. Она выздоровела, а потом они вместе пошли работать на завод. Вскоре у них родился сын Владимир.

Отец Владимира Путина потерял первого ребенка во время войныФото: Артем КИЛЬКИН

На выставке можно увидеть оружие времен войны, боевую технику, диораму «Дорога жизни и экспозицию «Ленинградская милиция».

- На экспозиции более 100 единиц исторической техники, реконструкция артиллерийских позиций и блиндажей, представлены настоящие боевые знамена, выставлены зенитные и противотанковые орудия, - поясняют в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. - Здесь более 80 единиц подлинных исторических автомобилей и военной техники времен Великой Отечественной войны, в том числе уникальные образцы Это легендарная «Катюша», броневики, амфибии, мотоциклы из передовых подразделений разведки. Каждая машина представлена в оригинальном исполнении и не имеет достойных аналогов в иных коллекциях.

На выставке воссоздали целую улицу Фото: пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Выставка будет проходить с 25 по 27 января в «Ленрезерве» - Феодосийская улица, 4.

На выставке показано вооружение времен войныФото: Артем КИЛЬКИН

Выставка призвана напомнить о том, как это былоФото: Артем КИЛЬКИН

Диорама "Дорога жизни" занимает 500 квадратных метровФото: Артем КИЛЬКИН

Ленинградская милиция занимает отдельное место в экспозицииФото: Артем КИЛЬКИН

На выставке можно погрузиться в атмосферу того времениФото: Артем КИЛЬКИН

Бомба прошила несколько этажей зданияФото: Артем КИЛЬКИН

Горожане могут посетить выставку бесплатно всей семьейФото: Артем КИЛЬКИН

Бомба не разорвалась при паденииФото: Артем КИЛЬКИН

Так выглядели комнаты после бомбежкиФото: Артем КИЛЬКИН

На выставке воссоздали трехэтажные зданияФото: Артем КИЛЬКИН

Можно окунуться в другое времяФото: Артем КИЛЬКИН

Как жили люди в то время?Фото: Артем КИЛЬКИН

Выставка занимает все зданиеФото: Артем КИЛЬКИН

На выставке представлены и раритетные автомобилиФото: Артем КИЛЬКИН

Школа была прямо в бомбоубежищеФото: Роман ЛЯЛИН

Так выглядела комнатаФото: Роман ЛЯЛИН

Агитационный плакаты гласят: Враг у воротФото: Роман ЛЯЛИН

Противогазы есть и на лошадейФото: Роман ЛЯЛИН

"Дом быта" частично разрушенФото: Роман ЛЯЛИН