2019-01-25T17:31:50+03:00
Спорт

Зенит-Спартак 25 января 2019: прямая онлайн-трансляция матча Кубка Матч Премьер

Футбол, матч Зенит-Спартак. Прямая онлайн-трансляция игры 25 января на стадионе «Газпром Арена» Барселона — Леганес 20 января 2019: прямая онлайн-трансляция матча 20 тура Ла Лиги
Максим МИХАЛКО
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Зенит-Спартак 25 января 2019: прямая онлайн-трансляция.Зенит-Спартак 25 января 2019: прямая онлайн-трансляция.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Трансляция матча «Зенит»- «Спартак» 25 января 2019

Две самые популярные российские команды встретятся сегодня в на стадионе «Аспир-Центр» в городе Доха (Катар). Матч начнется в 18.30 (Мск). «Зенит» после поражения в первой игре турнира от «Локомотива» (1:3 ) занимает последнее место в четверке участников. «Спартак» в первом матче победил «Ростов» (2:1) и пока занимает второе место в турнире. «КП в Петербурге» проведет прямую онлайн трансляцию матча «Зенит»-«Спартак».

Статистика личных встреч «Зенит»-«Спартак»

С 1992 года команды сыграли 37 матчей в чемпионате России. 13 раз победил «Зенит», 12 побед на счету «Спартака», еще 12 матчей закончились вничью. Разница мячей тоже в пользу петербуржской команды: 68:55. А вот по титулам пока преимущество у «Спартака», которых у него в новейшей российской истории 12. «Спартак» 10 раз выигрывал чемпионат России и по разу – Кубок и Суперкубок страны. «Зенит» побеждал в чемпионате 4 раза, 3 раза в Кубке России и 4 в Суперкубке России. Итого по трофеям счет 12:11 в пользу «Спартака».

Прогнозы на матч «Зенит»- «Спартак» 25 января 2019

Наиболее вероятный исход матча: результативная ничья (3:3).

Зенит-Спартак 25 января 2019. Онлайн-трансляция.

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