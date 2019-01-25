Мария Шарапова оголила животик в Петербурге в минус 15

Одна из самых красивых спортсменок мира Мария Шарапова приехала в Петербург, чтобы принять участие в теннисном турнире ATP St. Petersburg Open 2019, который стартует 26 января. Между подготовкой к соревнованиям Мария времени зря не теряет. Несмотря на минус 15, экс-первая ракетка мира разгуливает по Северной столице без шапки, в легкой курточке и кроссовках. А сегодня она выложила совсем «летний» снимок. У Шараповой во время прыжка оголился живот, но спортсменке, судя по ее счастливому выражению лица, мороз нипочем! И это при том, что еще пару дней назад, покидая Австралию, Шарапова с ужасом думала о российском климате.

Но морозиться на ветру на набережной Невы Марии долго не пришлось - Шарапова передвигается по городу на комфортабельном авто с водителем.

"И это по Фаренгейту, не по Цельсию!". Фото: twitter.com/MariaSharapova

- Как маленький ребенок, смотрящий в окно, - рассказывает в своем Instagram Мария о приключениях в Петербурге.

За полтора дня Шараповой удалось прокатиться по всему центру, благо, что живет она неподалеку, в одном из лучших отелей города. Здесь же обедает и ужинает. А предпочитает Мария русскую кухню - вот вчера, например, она обедала блинчиками с красной икрой.