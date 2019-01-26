Пулеметный расчет на параде к 75-летию со Дня полного снятия блокады Ленинграда возглавит женщина

Северная столица готовится к празднованию важной даты - 75-летию со Дня полного снятия блокады Ленинграда. Ровным строем по центру города пройдут военнослужащие и советская техника. Одной из участниц грандиозного шествия станет петербурженка Марина Кудрявцева. Ей предстоит провести по Дворцовой площади 2-й зенитно-пулеметный полк, командиром которого она является.

«ПУЛЕМЕТ СОБРАЛИ САМИ»

Военно-исторические клуб, который рассказывает о подвиге зенитчиков, оборонявших небо Ленинграда во время блокады, Марина Кудрявцева создала пять лет назад. 27 января командир и ее расчет появятся на главной городской площади на автомобиле «додж», где разместится крупнокалиберный пулемет Дегтярева - Шпагина. В народе оружие прозвали ДШК. Установка позволяла атаковать гитлеровцев в воздухе, что играло на руку Красной армии. Вес махины - почти 160 килограммов. Управляться с ней приходилось не только мужчинам, но и женщинам.

Марина командует зенитным расчетом. Фото: предоставлено героем публикации.

- Необходимо точно соответствовать требованиям по форме, выполнять четкие действия, не налепить ошибок, - улыбается командир полка. - Одна из важных задач - установить на машину пулемет, а это нелегко. Он должен быть в сборке, соответствующей точным техническим характеристикам. Каждая мелочь, каждая деталь имеет значение. По площади машина идет совсем недолго, но эти несколько минут кажутся вечностью.

Еще несколько лет назад уникальный образец ДШК больше походил на гору старого мятого и ржавого железа. Именно из нее и собрали пулемет. Этим Марина и ее муж занимались круглыми сутками. Покупали железо, чистили, паяли, варили, воссоздавая по чертежам облик легендарного ДШК.

Клуб под предводительством Марины участвует часто в реконструкции боев. Фото: предоставлено героем публикации.

Отдельного внимания заслуживает военная форма бойцов, в которой они появятся на параде. Это точная копия той одежды, в которой воевали солдаты советской армии. Все образцы изготовлены на заказ с максимальной точностью - вплоть до направления нитей.

- Она воссоздана максимально точно. Ткани, оттенки, фурнитура… Обвесы, ремни, какие- то отдельные элементы обмундирования чаще всего изготавливаются тоже вручную, - делится Кудрявцева. - Кожа для таких вещей у мастеров выделывается в точном соответствии с особенностями выделки кож того времени.

Одна из реконструкций. Фото: предоставлено героем публикации.

«ЧТОБЫ ПОМНИЛИ И ПОНИМАЛИ»

Сейчас в состав военно-исторического клуба «Второй зенитный пулеметный полк» входит 24 человека. Они регулярно участвуют в реконструкции военных битв и не только. Например, команда собственными силами создала интерактивный лагерь, воссоздающий быт бойцов зенитных отделений Красной армии.

- Лично для меня это день памяти моим родным, прошедшим войну, - рассказывает Марина Кудрявцева. - Есть слова: «Люди! Люди! Покуда сердца стучатся, – помните!». Не все их помнят, а многие даже не знают. Я занимаюсь этим для того, чтобы помнили и понимали, какой ценой была одержана победа, и как жить, чтобы это никогда не повторилось.

Фото: предоставлено героем публикации.

О том, как тяжело и страшно было в осажденном городе, Марина знает из первых уст. Во время блокады ее бабушка трудилась младшим лейтенантом медицинской службы, а дед - капитаном артиллерии.

- Бабушка прошла всю войну, а до прорыва блокады воевала на Ленинградском фронте, начинала рядовой медсанбата, закончила младшим лейтенантом медицинской службы. Дедушка - командир отделения зениток калибра 85 мм. После войны долго жили в Берлине, - вздыхает Марина. - Вспоминать о войне бабушка очень не любила, не смотрела военные фильмы, не пела песен. Но часто встречалась с однополчанами, они были ей бесконечно дороги. А вот дед - именно он и воспитал меня на военных песнях вместо колыбельных, фильмах, книгах, рассказах про артиллеристов.