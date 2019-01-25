«Зенит» - «Спартак». 25 января 2019 года: Обзор матча, счет, голы, статистика игроков

Первый тайм:

На огромную разницу между командами указали уже стартовые составы. Сергей Семак с первых минут решил опереться на опытных футболистов – 32-летнего вратаря Кержакова, 33-летнего Маркизио, 30-летних Нету и Дзюбу. На этом фоне бросалась в глаза смелоcть главного тренера «Спартака», за который в стартовом составе вышло пятеро (!!!) молодых игроков.

Детективный сюжет матчу мог обеспечить Артем Дзюба – уже на 3-й минутенападающий мог в очередной раз забить родной команде, но мяч после удара с лелета разминулся с дальний углом Максименко. Кто бы тогда мог подумать, что этот момент окажется у «Зенита» самым опасным в матче.

«Спартак» сразу обозначил главный атакующий метод – быстрый выход в атаку, игра по возможности в одно касание, обязательно – несколько футболистов в свободных зонах. Показательно, как красно-белые открыли счет – Мелкадзе с Ханни за счет передач в одно касание преодолели пятерых (!) соперников и нападающий расстреливал Кержакова почти без помех.

Через минуту вратарь «Зенита» отдал авантюрную передачу на линию штрафной, Маркизио замешкался при обработке мяча, в итоге – борьба, отскок на Глушакова и плотный выстрел под перекладину. Авантюрные перепасовки вообще стали узнаваемой чертой «Зенита» в первом тайме.

В атаке сине-бело-голубые тоже были узнаваемы. Прессинг зенитовцев начинался у штрафной соперника и несколько раз это привело к острым моментам – спартаковцы под давлением несущихся на них зенитовцев терялись сами и теряли мяч. Тем не

менее забить сине-бело-голубые могли после индивидуальных усилий, самым озаметным был Далер Кузяев, который и перехватывал, и пробовал финтить, и прорывался к воротам.

Второй тайм:

На второй тайм команды сменили составы больше, чем на половину, но игровой почерк сохранялся. «Спартак» дорожил мячом особенно на чужой половине, задействовал в атаке много игроков, пытался гасить атаки «Зенита» вдали от своих ворот.

«Зенит» полностью сменил атакующую линию, самым заметным в ней был вернувшийся из аренды в «Аталанте» Ригони, но всего его удары пришлись мимо створа. Разуверившись в способности партнеров разыграть мяч до верного, пробил издали Краневиттер – коварно, сильно и все таки выше ворот.

«Зенит» все же вспомнил старое и организовал в свои ворота третий мяч. Очередная авантюрная передача и вот уже Луис Адриано мчится к воротам вышедшего после перерыва Лунева. Аккуратный удар в ближний угол и 3:0.

В последней четверти матча у «Зенита» прессинг получался через раз, почти пропали слаженные комбинации и намек на опасные атаки появлялся лишь за счет индивидуальных проходов. «Спартак» провел несколько быстрых атак, чем ближе красно-белые оказывались у ворот соперника, тем ускорялся розыгрыш мяча. Но недочеты с последним пасом оставляли шансы обороне и вратарю «Зенита». Тем не менее в концовке скорее «Спартак» был к тому, чтоб сделать счет совсем уже неприличным для дерби, чем «Зенит» к голу престижа.

«Зенит»– «Спартак» - 0:3 (0:2)

«Зенит»: Кержаков (Лунев,46), Смольников (Анюков, 64), Маммана (Иванович,46), Нету (Мевля, 65), Жирков (Набиуллин, 46), Кузяев (Оздоев, 65) , Маурисио (Мак, 46), Эрнани (Краневиттер, 65) , Шатов (Мусаев, 46), Дзюба (Ригони, 46), Дриусси (Заболотный, 57),

«Спартак»: Максименко (Селихов, 46), Рассказов (Маслов, 64), Джикия (Гапонов, 77), Кутепов (Миронов, 87) , Глушаков (Айртон, 46), Ханни (Роша, 46), Мельгарехо (Умяров, 46), Ломовицкий (Зобнин, 46), Гулиев (Ташаев), Мелкадзе (Адриано, 64)), Зе Луиш (Игнатов, 46, Глушенков, 77)

Голы: Мелкадзе 28; Глушаков, 29; Луис Адриано, 73

Предупреждения: Нету, 15; Джикия, 73: Кутепов, 77

25 января. Доха. Стадион «Аспир-Центр. 250 зрителей.

Главный судья: Сергей Лапочкин (Россия, Санкт-Петербург)