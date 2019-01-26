2019-01-26T18:17:51+03:00
Происшествия

Под Петербургом на одном участке трассы столкнулось 27 машин

Город стоит в шестибалльных пробках из-за гололеда и снега [видео]
Анна ПОСЛЯНОВА
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Аварии провоцируют гололед и снегопад. Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»Аварии провоцируют гололед и снегопад. Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»
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В последние три недели в Петербурге не идется и не едется. И причина здесь, уверены жители, не столько в гололедице, сколько в качестве уборки дорог и тротуаров. Пока травмпункты ставят рекорды (число травмированных выросло, по прикидкам медиков, в три раза), а горожане «покоряют» самые большие сугробы, автомобилисты лавируют в попытке не попасть в очередной «замес».

Несмотря на выходной день, Петербург стоит в шестибалльных пробках. Одна из причин – обилие аварий на скользких дорогах. Ближе к вечеру часть города еще и накрыло обильным снегопадом. На Ленинском проспекте автобус «прижался» к троллейбусу. На площади Восстания столкнулись две легковушки: не успели затормозить. На Гидротехников, у станции метро «Политехническая», – паровозик из четырех авто.

В Санкт-Петербурге гололед и аварии.

Водители предупреждаю друг друга в соцсетях, что «Московское шоссе все в авариях, самый ад – под Любанью» и что «на дамбе очень скользко»: сегодня машины там бьются целый день, ведь соседство с Финским заливом делает обледеневшие дороги еще более опасным.

Несколько габаритных авто оказались в кюветах или на боку из-за заносов. Так, на кольцевой у съезда на Выборгское шоссе «прилегла» фура. Еще один грузовик «отдыхает» на трассе «Нарва». У поселка имени Свердлова в кювете оказалась фура, у Красного Села – автобус.

Но все рекорды побило Киевское шоссе, в направлении на Петербург у перекрестка с Пушкинским шоссе. Там столкнулось... 27 машин. Каскад аварий занял сразу две полосы.

– Без пострадавших, – сообщили «Комсомолке» в УГИБДД МВД по Петербургу и Ленобласти. – Там шесть аварий подряд.

Этот январь уже стал для Петербурга самым снежным за всю историю метеонаблюдений: с боя курантов выпало 83 сантиметра снега. В середине следующей недели метеорологи обещают городу оттепель.

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