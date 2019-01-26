СКА — «Динамо» Рига. Обзор, голы, статистика матча 26 января 2019 года

Последние игры дома СКА проводит в рамках в рамках своеобразного «чемпионата СССР». По очереди в город на Неве пожаловали клубы из стран, когда-то входящих в состав «великого и могучего». Ни минское «Динамо», ни астанинский «Барыс», правда, добыть победу в Северной Пальмире не смогли.

Поддержать престиж ближнего зарубежья могли рижские динамовцы, на которых завершалась шестиматчевая домашняя серия команды Ильи Воробьева.

Кстати, для любителей ностальгии субботний матч был знаменателен тем, что проводился в старом-добром «Юбилейном». Здесь армейский клуб не играл восемь лет, в последнее годы он стал домом другого клуба из Петербурга – «Динамо».

Но в нужный момент земляки, как всегда поставили плечо, и предоставили свой стадион арену кэхаэловцам.

Почему Ледовый оказался занят? 27-го января наш город празднует 75-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады. В эти дни в арене на проспекте Большевиков проходят торжественные мероприятия, посвященные этому событию.

Конечно, проигрывать накануне такой важной для города даты, армейцы не имели права. Хотя, активнее игру начали прибалты, которые ожесточенно борются за последнюю путевку в зону плей-офф. На 7-й минуте Микелис Редлихс даже отрыл счет – такие подвиги в Петербурге гостям удается не часто.

Впрочем, долгой радости у рижан не было – через пять минут Сергей Плотников восстановил равновесие. У гостей тут же сдали нервы, последовала череда нарушений. И в большинстве шведский защитник Давид Рундблад забросил вторую шайбу.

На этом сопротивление рижан практически прекратилось. Во втором периоде в ворота Тимура Билялова, и сменившего его Кристерса Гудлевскиса, влетело еще четыре шайбы. Причем, Якупов, вновь Плотников (в меньшинстве), Прохоркин и Дацюк забивали на любой вкус, порадовав самых избалованных хоккейных эстетов.

В последней двадцатиминутке избиение «рижских младенцев» продолжилось. Правда, основной удар на себя взял Гудлевскис – переиграть его сумел только убежавший в отрыв Андрей Кузьменко - 7:1.

А сразу после сирены стало известно, что впервые с сентября, СКА вышел на первое место в общем зачете регулярного чемпионата. «Подвинулся» ЦСКА, неожиданно уступивший дома «Барысу».

Теперь армейцев ждет сложный четырехматчевый выезд, в ходе которого они посетят Магнитогорск, Астану, Новосибирск и Омск. Далее КХЛ ждет перерыв, во время которого российская сборная (в ее состав вошли три хоккеиста СКА – Зуб, Кузьменко и Кручинин) примет в шведском этапе Евротура. В город на Неве петербургская команда вернется 11 февраля – в гости к ним прибудет череповецкая «Северсталь».

Хоккей. Регулярный чемпионат КХЛ. СКА — «Динамо» Рига

СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Рига) — 7:1 (2:1, 4:0, 1:0)

СКА: Хелльберг; Гавриков — Рундблад, Кручинин — Дацюк — Плотников; Хафизуллин — Белов, Кузьменко — Бывальцев — Барабанов; Зуб — Семин, Гусев — Прохоркин — Якупов; Кныжов, Каблуков — Коскиранта — Кетов, Подколзин

«Динамо» Р: Билялов (20:27, Гудлевскис); Майоне – Балинскис, Гетерис – Мейя – Батня; Педан – Сотниекс, Дзиеркалис – Разгалс – Макмиллан; Гимаев – Дзанетти, Дарзиньш – Редлихс – Джериньш; Шуленин, Павлов – Мюттюнен – Берзиньш, Липсбергс

Первый период

Голы: 0:1 Редлихс (Сотниекс, Дарзиньш, 06:55), 1:1 Плотников (Гусев, Белов, 11:19), 2:1 Рундблад (Гусев, Прохоркин, бол., 18:46)

Удаления: Плотников, СКА (01:35, две минуты – толчок на борт), Дзиеркалс, «Динамо» (03:07, две минуты – задержка соперника), Джериньш, «Динамо» (13:55, две минуты – подножка), Мейя, «Динамо» (17:33, две минуты – подножка), Редлихс, «Динамо» (17:33, 10 минут – дисциплинарный штраф), Балинскис, «Динамо» (19:45, две минуты – задержка соперника)

Второй период

Голы: 3:1 Якупов (Прохоркин, Гусев, бол., 20:27), 4:1 Плотников (Барабанов, мен., 21:40), 5:1 Прохоркин (Гусев, Рундблад, 30:06), 6:1 Дацюк (Плотников, Хафизуллин, 34:36)

Удаления: Каблуков, СКА (20:45, две минуты – подножка), Бывальцев, СКА (23:31, две минуты – атака игрока, не владеющего шайбой), Мейя, «Динамо» (27:59, 12 минут – атака в область головы и шеи), Балинскис, «Динамо» (29:19, две минуты – удар клюшкой), Плотников, СКА (29:19, две минуты – удар клюшкой), Дзанетти, «Динамо» (34:19, две минуты – удар клюшкой), Кетов, СКА (34:19, две минуты – толчок клюшкой)

Третий период

Голы: 7:1 Кузьменко (47:14)

Удаления: Шуленин, «Динамо» (41:26, две минуты – подножка), Макмиллан, «Динамо» (44:48, четыре минуты – грубость), Кручинин, СКА (44:48, четыре минуты – грубость), Редлихс, «Динамо» (48:47, две минуты – удар коленом)

Статистика матча:

Штраф: 14 (2+8+4) — 42 (18+16+8)

26 января. Санкт-Петербург. СК «Юбилейный». 6045 зрителей