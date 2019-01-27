Ростов- Зенит. 28 января 2019: Прогноз на матч футбольного турнира Фонбет Кубок Матч Премьер

Матч «Зенита» с «Ростовом» на предсезонном турнире в Катаре превратился в «бронзовый». Максимум, на что сможет рассчитывать победитель, - третье место. По два первых матча «Зенит» и «Ростов» проиграли, отдав спор за победу в турнире московскому междусобойчику, в котором во вторник сыграют «Спартак» и «Локомотив».

В пятницу «Зенит» получил звонкую пощечину от «Спартака», на что Сергей Семак отреагировал до удивления спокойно. Разгромное поражение (0:3) главный тренер «Зенита» назвал неважной деталью сбора, в котором основная задача - подготовка ко второй части сезона. Столь спокойное отношение Семака к поражению от главного соперника в России могли показаться бравадой, но в той игре тренер, как и его коллеги из других команд, делал все тоже самое, что происходит в обычном товарищеском матче. Уже после перерыва состав сменился больше, чем на половину. Выпустил Сергей Богданович и тех, у кого шансов закрепиться в составе на данном этапе объективно мало, убирал с поля тех, кто, казалось, может в матче со «Спартаком» хотя бы скрасить печальный результат.

В понедельник не сыграет с «Ростовом» Леандро Паредес. После матча со «Спартаком» Семак прямо заявил, что вопрос о переходе Паредеса в «Пари Сен-Жермен» уже решен, о трансфере вот-вот объявят официально, поэтому к участию в товарищеских матчах «Зенита» аргентинец даже не готовился. Поэтому в ближайшей игре снова повышенное внимание будет к Далеру Кузяеву, Клаудио Маркизио и Эрнани, которые пока и распределяют между собой роль Паредеса.

Другая интрига матча — игровое время Леона Мусаева. Против «Спартака» 19-летний полузащитник запомнился движением по всему полю, готовностью идти в обыгрыш и несколькими проходами. Доверит ли Семак молодому игроку теперь побольше времени на поле?

В первых двух матча особенностью «Зенита» стали частые ошибки около своей штрафной. Рискованный розыгрыш мяч около и внутри своей штрафной выглядел авантюрно, часто заканчивался потерями, а в матчи со «Спартаком» помимо прочего, это стоило и пропущенного мяча. Причем ошибались игроки всех линий — вратарь Михаил Кержаков, защитники, полузащитники Маркизио и Краневиттер, отдавший голевой пас...спартаковцу Луису Адриано. Отношение Семака к авантюрной игре у своих ворот пока непонятно. Или главный тренер принципиально взялся за постановку комбинационной игры, требуя выходить из обороны только через пас и под девизом: «Лучше ошибаться сейчас, чем в официальных матча». Или же Семак таким образом тестирует готовность команды к столь рискованному комбинационному футболу. «Ростов» за риск будет готов наказывать — бывшему зенитовцу Алексею Ионову только дай мяч на свободном пространстве, убежит и не заметит.

Главных кадровых вопросов перед матча остается два. Кому в этот раз доверят с первых минут место в воротах. И Андрей Лунев, и Михаил Кержаков матчи с «Локомотивом» и «Спартаком» провели с грубыми ошибками. Хоть порой и выручали.

Ждем с первых минут на поле Дзюбу. Но и здесь пока загадка — в компании с постоянным партнером Дриусси? Или же Семак наконец попробует эксперимент с двумя большими нападающими и пару Дзюбе составит Антон Заболотный. В начале сезона тренер «Зенита» говорил, что этот вариант он держит в уме. Так может с «Ростовом» попробовать - в самый раз?

Прогноз: наиболее вероятный исход матча – минимальная победа «Зенита» .(2:1)