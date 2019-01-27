2019-01-27T20:43:47+03:00
Общество

Виталий Милонов обратился к врио губернатора Беглову с просьбой ввести мораторий на массовую жилую застройку

Народный избранник считает, что новые планы строительства вредят репутации Северной столицы
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ
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Депутат Виталий Милонов вытупил против массовой жилой застройкиДепутат Виталий Милонов вытупил против массовой жилой застройкиФото: Иван МАКЕЕВ
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Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил против массовой жилой застройки. Об этом народный избранник заявил в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге».

- Я считаю, что сейчас нужно ввести мораторий на введение новых земель под застройку. Петербуржцы это поддерживают, умоляют закончить эту варварскую застройку! – говорит политик.

С этим предложением Милонов обратился к врио губернатора Александру Беглову. Тот, как утверждает парламентарий, его идею поддержал.

- Был принят, подготовлен и согласован со старыми представителями Губернатора русофобский, петербургофобский Генплан, который обрекает жителей Кировского, Красносельского и Пушкинского районов на жуткое существование без детских садов и школ... После этого прежней команде была высказана, вероятно, претензия, почему этот план прошел в Санкт-Петербург, - заявил Виталий Милонов.

Депутат настаивает, что заинтересован в стратегии развития города и будет бороться с планами новой застройки, которые вредят репутации Северной столицы.

СПРАВКА «КП»

По итогам 2018 года в Петербурге должно быть построено больше 3,2 миллионов квадратных метров жилья. По планам через пять лет эти цифры должны вырасти в полтора-два раза, с 2019 по 2024 год в городе построят 24 млн квадратных метров жилья без инфраструктуры, а чтобы ее ввести, нужно 205 млрд рублей. Новые районы города страдают от недостатка инфраструктуры и об этом свидетельствую многочисленные обращения горожан и активистов общественных организаций.

Ранее депутат Милонов предлагал также «принять конституцию перспективного развития города, которую необходимо обсудить с людьми, пригласить экспертов, специалистов, представителей общественных организаций». Он также обращался к Беглову с просьбой не подписывать Генплан, а вернуть его в ЗакС на статус второго чтения. К сожалению, депутат тогда не был услышан, а поправки в Генплан приняты.

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