2019-01-28T13:11:39+03:00
Происшествия

«Дым, пожар»: 700 человек эвакуировали из 180-й школы Петербурга из-за короткого замыкания

Ученикам пришлось померзнуть на холоде, но ЧП обошлось без серьезных последствий
Петр КИБЕР
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В Красногвардейском районе Петербурга из-за замыкания в электрощитке звакуировали 180-ю школу.В Красногвардейском районе Петербурга из-за замыкания в электрощитке звакуировали 180-ю школу.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Легкое задымление и неприятный запах паленой изоляции перепугали утром 28 января персонал 180-й школы Красногвардейского района Петербурга. «Пожар», как инцидент в соцсетях окрестили старшеклассники, моментально начавшие выкладывать селфи в «Инстаграм», оказался коротким замыканием, но полчаса помезрнуть на 20-градусном морозе детям пришлось.

- Около 11 утра на пульт дежурного поступил сигнал о ЧП. Учитывая, что это школа, на место выехали сразу же четыре машины противопожарной службы, - рассказал корреспонденту «Комсомолки» представитель регионального Управления МЧС по Петербургу Андрей Николаевич Литовка.

Спасатели приехали на месте в считанные минуты. За это время дирекция школы успела эвакуировать старшеклассников и часть персонала на улицу, а учеников младших классов, учитывая холодную погоду, отправили в спортзал.

Но экстренные меры не понадобились. Сотрудники МЧС быстро справились с коротким замыканием в электрощитке и через 20 с небольшим минут все ученики, уже обрадованные перспективой пойти по домам, все же вернулись за парты.

- Открытого огня не было, а с проводкой в школе должны разобраться электрики. Сейчас все ученики находятся в здании, опасности для них нет, - сообщил Андрей Литовка.

Всего, по данным МЧС, в 180-й школе числятся 760 учеников и около 70 человек персонала.

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