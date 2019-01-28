2019-01-28T15:22:26+03:00
Досуг

Керамика, кружева, лаковая живопись и мастер-классы: в Петербург едут лучшие ремесленники России

Выставка «Невский ларец» поможет не только увидеть, но и приобрести рукотворные шедевры
Любовь Холопова
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Выставка «Невский ларец» станет настоящим праздником мастерства в традиционном русском стиле. Фото предоставлено организаторами.Выставка «Невский ларец» станет настоящим праздником мастерства в традиционном русском стиле. Фото предоставлено организаторами.
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II Международная выставка-ярмарка народных художественных промыслов и ремесел «Невский ларец» пройдет в «Экспофоруме» с 8 по 10 февраля. Мероприятие соберет в Петербурге лучших ремесленников и производителей – продолжателей древних русских традиций. Свои работы в Северную столицу привезут искусные мастера всех видов ручного труда – от художественной обработки металла, камня и кости до кружевоплетения и миниатюрной лаковой живописи.

В числе участников – фабрика НХП «Елецкие кружева», которая уже более двух столетий является ведущим производителем кружевных изделий. Отличительная особенность елецких кружев в том, что их вышивают светлой сеткой, с узорчатыми деталями, различной плотностью плетения, выбором новых мотивов в формах цветов и листьев. Они выделяются также своеобразной композицией рисунка: орнамент состоит из небольших растительных узоров, розеток, квадратов и нарядных решеток. Весь рисунок кружева построен в строгом выразительном ритме: детали чередуются, но вместе составляют единую, тщательно продуманную, картинку.

В зоне мастер-классов гости познакомятся с историей и культурой ручного труда и кустарного производства в нашей стране. Фото предоставлено организаторами.

В зоне мастер-классов гости познакомятся с историей и культурой ручного труда и кустарного производства в нашей стране. Фото предоставлено организаторами.

В зоне мастер-классов гости познакомятся с историей и культурой ручного труда и кустарного производства в нашей стране.

Мастера Волгореченского ювелирного завода покажут посуду, где благородное сочетание серебра с хрусталем иллюстрирует сюжеты русских народных сказок. Стиль, в котором работает Волгореченский ювелирный завод, был создан в 19 веке и быстро получил мировое признание. Более того, национальная школа русского художественного серебра стала крупным художественно-эстетическим явлением в прикладном искусстве 19-20 века. Изготавливая предметы сервировки стола, художники используют сюжеты русских сказок и былин, отражают особенности национальной культуры и быта. В своих работах предприятие применяет различные традиционные технологии – художественное литье, филигрань, гравировку, чеканку, ручное золочение и оксидирование.

На стенде завода «Псковский гончар» представят керамическую посуду. Практически все изделия декорируются вручную – это и традиционная роспись ангобами (цветными глинами), оплеск изделия ангобами или глазурями, налепы, кистевая роспись пигментами по сырой эмали – все в лучших традициях псковского керамического производства.

Псковские налепы – ну чем не подарок к 14 февраля или 8 марта! Фото предоставлено организаторами.

Псковские налепы – ну чем не подарок к 14 февраля или 8 марта! Фото предоставлено организаторами.

Псковские налепы – ну чем не подарок к 14 февраля или 8 марта!

Среди участников также будут представлены завод «Мстерский компании по лозоплетению «Балтийская лоза», «Карельские мастера», «Узбекский шелк», представители ремесленного дела из Пензенской области, Республики Крым, Ленинградской области, Комбинат оренбургских пуховых платков и другие.

В зоне мастер-классов гости выставки познакомятся с историей и культурой ручного труда и кустарного производства в нашей стране, смогут купить редкие и единственные в своем роде авторские сувениры и подарки. Приятным сюрпризом для посетителей станут ежедневные конкурсы, победители которых получат уникальные изделия от мастеров.

НЕ ПРОПУСТИ

Выставка «Невский ларец» пройдет с 8 по 10 февраля в центре Экспофорум (Петербургское шоссе, 64/1). Вход на выставку свободный. От станции метро «Московская» будут организованы шаттлы. Время работы – с 10.00 до 19.00.

Одновременно с «Невским ларцом» в «Экспофоруме» пройдет крупнейшая ювелирная выставка Junwex: ювелирные украшения, часы, столовые приборы, представительская и сувенирная продукция, художественное оружие и так далее.

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